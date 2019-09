Kaikki tuntevat Hörölän väen, mutta tiesitkö, että miljoonia myyneen sarjan takana on jyväskyläläinen taiteilijapariskunta?

Elina Kautto ja Terho Peltoniemi ovat jyväskyläläinen taiteilijapariskunta. Heidän naivistisia teoksiaan on tänä kesänä ollut esillä useissa näyttelyissä ympäri Suomen. Kautolla oli näyttely Varkaudessa taidekeskus Väinölässä, Peltoniemen töitä on ollut nähtävillä Väinölän lisäksi Naivistit Iittalassa -kesänäyttelyssä, Moision taidekartanossa sekä taidekeskus Harrissa. Syksyllä Peltoniemen taidetta on esillä muun muassa Galleria Armaassa Kangasalla.

Pariskunnan taidetta ihastellaan ajoittain myös Euroopassa. Viime kesänä molemmat osallistuivat yhteisnäyttelyyn Belgiassa ja Peltoniemen teoksia oli esillä myös Puolassa. Tänä syksynä Kautolla on näyttely Belgian Bruggessa.

Jyväskylässä noin 30 vuotta sitten tavanneet Kautto ja Peltoniemi ovat kumpikin tehneet taidetta jo lapsina.

– Olen piirtänyt lapsesta saakka. Yhdeksänvuotiaana huomasin, että saatan osata piirtää. Rakas mummini opetti minua piirtämään variksen, Kautto muistelee.

– Piirsin jo pienenä, muun muassa seiniin. Tutustuin öljyväreihin 13-vuotiaana enoni opastuksella, Peltoniemi puolestaan kertoo.

Peltoniemi on tunnettu muun muassa kuvitustöistään. Vuonna 1992 hän alkoi tehdä joulu- ja onnittelukortteja. Peltoniemen luoma Hörölän väki alkoi seikkailla korteissa 1990-luvun lopulla.

Korttien lisäksi tulivat tekstiilit, keramiikkatuotteet ja sarjakuvat. Kautto ja Peltoniemi tekivät yhdessä tilaustyönä 14 Hörölä-kirjaa. Kautto kirjoitti tarinat ja Peltoniemi vastasi kuvituksesta.

– Hörölä-sarjaa myytiin miljoonia. Se johti minun kohdallani naivismiin, Peltoniemi kertoo.

– Se oli ihmeellistä aikaa. Kävimme jopa Kiinassa katsomassa Hörölä-patsaiden valmistusta, sanoo Kautto.

Kauton taiteessa tärkeitä elementtejä ovat metsä ja erilaiset eläin- ja satuhahmot. Hän on tehnyt esimerkiksi korttikuvituksia, lehtikuvituksia sekä puuha- ja värityskirjoja. Kuvien lisäksi teksti on Kautolle luonteva ilmaisumuoto.

Peltoniemen tyyliin puolestaan kuuluvat maalaismiljööt sekä huumori.

Erilaisista tyyleistä huolimatta taiteilijoiden töissä on myös yhteisiä piirteitä, kuten maalausten veikeät eläinhahmot, jotka saavat hymyn huulille.

– Metsä ja kukat ovat minulle tärkeitä. Tykkään kovasti myös lintujen maalaamisesta. Eräs teoksissani usein esiintyvä hahmo on Kaniini Kaitakasvo. Uudemmissa maalauksissani seikkailee kissakaksikko Ulla ja Uolevi. Sadut ovat minulle ilmaisun ja rentoutumisen keino, samoin runot. Olen sadunkertoja ja satumaalari, Kautto kertoo.

– Hahmoni ovat karrikoituja ja karikatyyrimäisiä, mutta maalauksen tausta voi olla hyvinkin realistinen. Kissat ovat mukana useissa teoksissani, Peltoniemi sanoo.

Taidenäyttelyt merkitsevät Kautolle ja Peltoniemelle uudenlaista elämänvaihetta ja kiinnostavia kohtaamisia.

– Taidenäyttelyt ovat avanneet meille uudenlaisen maailman. Tapaamme nyt enemmän ihmisiä ja myös muita taiteilijoita, Peltoniemi sanoo.

– Nautin tästä todella paljon. Meillä taiteilijoilla on tavallaan sama kieli. Avoimuus ja yhteen hiileen puhaltaminen taiteilijoiden keskuudessa on hienoa, Kautto kertoo.

Erityisen lämmin muisto pariskunnalle jäi kesällä Väinölän taidekeskuksesta.

– Maalasimme kauniina päivänä taidekeskuksen pihalla. Ihmiset innostuivat kertomaan meille jopa elämäntarinoitaan. Me kuuntelimme ja maalasimme, Terho Peltoniemi sanoo.

– Monet kertoivat, että haluaisivat maalata ja piirtää, mutta heillä ei ole uskallusta tai aikaa. Oli lisäksi mielenkiintoista kuulla, mitä kuvat toivat katsojien mieliin ja kuinka heidän elämäntarinansa liittyvät taiteeseen. Ihmiset saavat iloa kuvista ja me saamme iloa heidän tarinoistaan, Elina Kautto kertoo.