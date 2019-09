Hiihtolenkki oli hyvä, mutta miten siitä tuli kainalo näin kipeäksi, Maritta Laine-Savela ihmetteli kymmenen vuotta sitten. Selvisi, että kainaloa ei kiusannut pelkkä hiihtoliike, vaan rinnasta löytyi patti.

– Siellä oireili imusolmukkeisiin levinnyt syöpä.

Syöpä oli laadultaan HER2 positiivinen eli aggressiivinen rintasyövän tyyppi. Edessä oli leikkaus ja sädehoito. Syöpä ehti kuitenkin levitä pään alueelle ja seuraavaksi pesäkkeitä löytyi rintarangasta.

– Rintaranka romahti ja minusta tuli lyhyt nainen, Laine-Savela sanoo vakavana, mutta pieni pilke silmäkulmassa.

Rangan romahdus johti pitkään vuodelepoon. Liikunnallinen nainen ei saanut – eikä oikein voinutkaan – liikkua ilman apua. Ei edes kääntää kylkeä.

– Se oli rankkaa kun piti antaa oma keho toisten hoidettavaksi. Vaikka hoitajat olivat ammattitaitoisia, sitä ajatteli, että ”osaatko sinä pitää mun kropasta huolta. Että tunnetko sinä tämän vartalon”.

Vähitellen Laine-Savela pääsi taas jaloilleen. Aluksi kymmenen sekuntia kerrallaan, pikkuhiljaa enemmän.

Laine-Savelan syöpää ei nujerrettu leikkauksilla, sytostaateilla tai säteillä. Koska tauti oli levinnyt laajalle, se oli kroonistunut. Pelottavasta taudista tuli uskollinen kumppani, joka pidetään kurissa lääkityksellä. Nyt 60-vuotias Laine-Savela käy kolmen viikon välein pistoksilla keskussairaalassa ja lääkärin vastaanotolla monta kertaa vuodessa.

– Sairaalasta on tullut tuttu paikka. Olen nähnyt uuden sairaalan kaikki vaiheet siitä asti kun tyhjällä tontilla seisoi mustia autoja ja tärkeän näköisiä miehiä, Laine-Savela sanoo.

Rakennustyömaan lisäksi tuttuja ovat hoitajat ja lääkärit. Näistä erityisesti yksi. Onkologi Kaija Vasala on toiminut Laine-Savelan lääkärinä pitkään. Ei ihan alusta asti, mutta yli viisi vuotta. Kumpikaan ei tosin muista tarkkaa vuosimäärää, eikä sillä ole väliäkään. Tärkeää on lääkärin ja potilaan välinen kemia.

– Hän on turvallinen lääkäri, Laine-Savela sanoo Vasalasta.

Turvallisuus on asia, jota Laine-Savela hoitosuhteelta kaipaa niin osastolta, hoitajilta, vertaistuelta kuin lääkäreiltäkin. Kun kehossa tapahtuu asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa, on tärkeää, että asian kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin voi luottaa kuin kallioon.

– Potilaan kohtaamisessa on hyvä muistaa, että vaikka lääkäri näkisi paljon potilaita, potilaalle kohtaamiset ovat ainutlaatuisia, Vasala sanoo.

Laine-Savela nyökkää. Juuri näin. Potilaat eivät saa muuttua massaksi.

Vasala sanoo pitkän hoitosuhteen tuovan omat haasteensa ja etunsa. Toisaalta on hienoa kun potilas on tuttu, toisaalta tuttuus voi tehdä sokeaksi.

– Siksikin on hyvä, että lääkäreillä on problem meetig -kokouksia, joissa tapauksia käsitellään monelta taholta ja usean lääkärin toimesta.

Vaikka Vasalan ja Laine-Savelan välit ovat ilmeisen tuttavalliset, on selvää, että toinen on potilas ja toinen on lääkäri.

– Aika rempseä se on tämä meidän suhde, Laine-Savela sanoo.

– Kun on tehnyt tätä työtä jo näin pitkään kuin minä, ei tarvitse korostaa lääkärin rooliaan vaan voi olla oma itsensä, 55-vuotias Vasala sanoo.

Hän muistelee nauraen kuinka häntä nuorena lääkärinä neuvottiin vaihtamaan farkut lääkärin arvolle sopivampiin housuihin ja pyöreät rillit asiallisempiin.

– Työtä jaksaa paljon paremmin kun saa olla oma itsensä, eikä tarvitse esittää mitään.

Lääkärikoulutuksessa korostetaan nykyisin entistä enemmän potilaskohtaamisen tärkeyttä. Vasalasta tämä on hyvä asia. Huolestuttavaa sen sijaan on, että ryhmäkoot ovat kasvaneet sellaisiksi, että yksilöopetukselle tuskin on enää aikaa.

Selvää on, että potilas kaipaa lääkäriltä empatiaa, selvyyttä ja suoraa ihmisen kohtaamista. Mutta mitä lääkäri kaipaa potilaalta.

– No ainakin sitä, että asiat kerrotaan niin kuin ne ovat. Joskus potilas saattaa säästellä lääkäriä samalla tapaa kuin omaisiaan. Että ei tämä niin iso asia ole, että siitä kannattaisi lääkärille sanoa. Mutta kyllä kannattaa, Kaija Vasala sanoo.