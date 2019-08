Kaksi keskisuomalaista TangoMaestro-kilpailun finaaliin – kisa käydään ensi viikonloppuna Äänekoskella

Päivi Hökkä Laukaan Leppävedeltä ja Pertti Alho Jämsästä selvittivät tiensä valtakunnallisen TangoMaestro-tangolaulukilpailun finaaliin. Se käydään ensi lauantaina 24. elokuuta Kartano Kievarissa Äänekoskella. Neljättä kertaa järjestettävän kilpailun karsintoihin osallistui 290 laulajaa.

Finaalissa laulaa neljä naista ja neljä miestä. Tänä vuonna teemana ovat Toivo Kärjen säveltämät tangot ja niistä erityisesti suurelle yleisölle tuntemattomat tangot. Toivo Kärjen pojan Kalervo Kärjen asiantuntemusta hyödyntäen on finaali-illan ohjelmaan valittu kantaesitettäviksi muun muassa kolme Toivo Kärjen aiemmin julkaisematonta tangoa Haaveen harhaa, Hopeakuvastin kertoo ja Niin monta pitkää iltaa. Tangon ystäville on siis luvassa ennenkuulumatonta herkkua.

– Esimerkiksi Hopeakuvastin kertoo on todellinen harvinaisuus, jonka Metro-tytöt jo aikanaan levytti, mutta jostain syystä kyseinen levytys jäi kokonaan julkaisematta, kilpailun järjestävän TangoSawo ry:n puheenjohtaja Matti Makkonen kertoo.

TangoMaestro on kilpailu perinteisen tangon tulkitsijoille, ja lajissaan vaativa.

– Suomalaisen laulumusiikin kentässä tämä on ainutlaatuinen kilpailu. Finalistit harjoittelevat etukäteen kuusi tangoa kilpailun akustisen orkesterin kanssa, ja he saavat esittää kilpailutangonsa haluamissaan ja heille sopivissa sävellajeissa.

Varsinaiseen finaaliin tuomaristo valitsee kaksi mies- ja kaksi naislaulajaa. Tuomaristossa on mukana muun muassa MTV3:n juontajana tunnettu Peter Nyman.

Keskisuomalaisedustus on tänä vuonna vahva, kun sekä naisten että miesten sarjassa on maakunnasta finalistit. Jämsäläinen Pertti Alho on kokenut kilpailija ja harrastanut laulamista yli 15 vuotta. Parhaina saavutuksinaan hän pitää Kainuun Tangon taitokisan voittoa 2010, Humppakuninkuutta samana vuonna ja Olavi Virta ”Sininen huvimaja” -kilpailun 2009 seniorisarjan voittoa.

Alho on konkari myös TangoMaestro-finalistina: ensimmäisen kerran hän oli mukana 2017.

Laukaan Leppävedellä asuva Päivi Hökkä on kasvatustieteen tohtori ja tutkija. Hän tutkii työssään muun muassa aikuisten oppimista erityisesti identiteettiin, toimijuuteen ja tunteisiin liittyen.

– Tango antaa minulle peilin, jonka ääreen pysähtyä tutkimaan sitä, kuka itse olen, Hökkä kertoo kilpailijaesittelyssä.

– Tango on matka itseeni. Tango availee sisäisiä ovia, haastaa, tuskastuttaa, opettaa, joskus palkitsee. Tango tekee nöyräksi vaativuudellaan. Tango tarjoaa myös väylän omiin tunteisiin. On kamalaa ja ihanaa olla osaamisensa reunamilla niin sensitiivisessä asiassa kuin oman äänen käytössä. Joskus siinä tulee kolhuja, mutta toisinaan pääsee laajentamaan rajojaan ja kokemaan ytimessä olemista, läsnäoloa, elämää. Tangon tulkinnassa on mielestäni kyse siitä, kuinka hyvin laulaja tuntee itsensä, kuinka paljon hän uskaltaa raottaa omaa sydäntään ja kuinka lähelle päästää kuulijansa,

Finaalin jälkeen ilta Kartano Kievarilla jatkuu iskelmätansseilla, joihin pääsee yhteisellä pääsylipulla.