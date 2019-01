Kaksi synnytystä samana vuonna – Manniset saivat pojan tammikuussa ja tytön joulukuussa

Vuosi 2018 oli äänekoskelaisille Henna ja Jukka Manniselle todellinen vauvavuosi. Pariskunta sai tammikuussa pojan ja joulukuussa tytön. Nyt Eero-poika on 1-vuotias ja opettelee kävelemään. Vauva täyttää pian kuukauden.

– Aikanaan he lähtevät yhtä aikaa kouluun, isä toteaa.

Kaksi synnytystä vuodessa on ollut Suomessa harvinaista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän syntyneiden lasten rekisterin mukaan tapauksia on ollut tällä vuosikymmenellä vuosittain keskimäärin 12,5, eli noin kaksi per 10 000 synnyttäjää. Suuruusluokka on sama kuin kolmosissa.

Manniset kuvailevat kahden synnytyksen vuottaan onnelliseksi sattumaksi.

– Se vain kävi näin, isä sanoo.

– Ollaan otettu kaikki lapset kiitollisina vastaan, äiti jatkaa.

– Meidän 3-vuotias Salla kysyi, milloin syntyy taas.

Samaa synnyinvuotta merkitsevämpää on lasten pieni ikäero, Manniset sanovat. Heillä on tiheästä tahdista aiempaakin kokemusta. Perheen neljäs ja viides lapsi Milla ja Salla syntyivät noin kymmenen kuukauden välein, mutta eri vuosina.

– Silloin se pieni ikäero aluksi hirvitti. Nyt tiedetään, mitä on tulossa, isä sanoo.

– En tiedä, olisiko kaksosten kanssa helpompaa, kun ne kasvavat samaa tahtia. Vähän alle vuoden ikäero on pahimmoilleen semmoinen, että isommalla on voimaa, mutta ei vielä älyä. On kova vahtiminen, ettei isompi pääse kurmoottamaan pienempää.

Vanhemmilta kysytään 7-henkisen lapsikatraansa kanssa paljon luovimista muutenkin.

– Osa lapsista on siinä iässä, että he levittävät kaiken, ja osa siinä, että he laittavat kaiken suuhun, isä havainnollistaa.

Henna ja Jukka Manninen ovat omistautuneet perhearkeen.

– Nyt otetaan kaikki irti tästä elämänvaiheesta.