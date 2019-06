Kaksikymmentä hevosta vuodessa – Matilda Turunen, 11, on intohimoinen keppariharrastaja: katso vauhdikas ratsastusvideo!

Jyväskylän Keljonkankaalla löytyy erään omakotitalon pihasta erikoinen yllätys. Matilda Turusen ja hänen isänsä Seppo Turusen rakentama keppihevostalli on aivan kuin "oikea" talli minikoossa. Takaseinälle on ripustettu läjä suitsia ja lattialla on joulukuusen jalka. Siihen hevosen voi laittaa seisomaan vaikkapa harjauksen tai suitsimisen ajaksi.

Vuoden verran keppareita eli keppihevosia harrastanut 11-vuotias Matilda löysi keppihevoset Pikku Kakkonen -ohjelman kautta.

– Näin siellä Keppihevostalli-nimisen ohjelman. Sen jälkeen katsoin vielä dokumentinkin keppareista, ja siitä harrastus alkoi sitten ihan kunnolla, Matilda kertoo.

Syksyllä kuudennen luokan aloittava keppihevosharrastaja tilaa kankaita hevosten tekemistä varten jopa Englannista asti. Vuoden aikana Matilda on ommellut parikymmentä hevosta. Yhden hevosen tekemiseen Matilda kertoo kuluvan päivän verran aikaa.

– Jos aamuseitsemältä aloittaa pienen hevosen tekemisen, niin iltayhdeksältä voi saada jo valmiiksi. Isommissa hevosissa sitten kestää vähän kauemmin.

Matildan äiti Marjut Turunen huomauttaa, että tytär ei kaipaa harrastuksensa kanssa apua ollenkaan.

– Matilda on tosi omatoiminen. Jos tulee ompelukoneen kanssa ongelmia, niin sitten katsotaan yhdessä, mutta kyllä 95-prosenttisesti hän tekee kaiken itse, Marjut Turunen kehuu.

Keppihevosharrastus on Matildan mielestä hauskaa muun muassa sen monipuolisuuden vuoksi.

– On sekä käsitöitä, valokuvaamista että liikuntaa. Lisäksi keppareilla on hieno yhteisö Instagramissa.

Vaikeimmaksi alueeksi Matilda mainitsee itse ratsastuksen. Keppihevosilla nimittäin ratsastetaan aivan samoja askellajeja kuin oikeillakin hevosilla.

– On haastavaa saada kaikki liikkeet sen näköisiksi, kuin ne haluaa. Harrastan myös oikeaa ratsastusta, ja se tukee hyvin keppariharrastusta.

Keppihevosten SM-kilpailut järjestetään Seinäjoella 15.6. Matilda osallistuu kisoihin ensimmäistä kertaa. Hän kertoo odottavansa kisoista erityisesti estemestaruuskisoja ja koulukisoja, sekä myyjäispöytien tarjontaa.

– SM-kisat ovat iso tapaaminen kaikille keppariharrastajille. Vaikka siellä kilpaillaankin, ovat kaikki silti ystävällisessä hengessä mukana, Matilda Turunen sanoo.

Lauantaina 29.6. järjestetään keppihevosten esteratsastuskisat sekä keppariklinikka Konginkankaan urheilukentällä.