Kalle Rovanperän taustatiimistä missikisoihin: "Rakastan haastaa itseäni ja mennä aina vähän lujempaa"

Vuoden 2019 Miss MP -kilpailun finalistit on julkaistu. Yksi osanottajista on jyväskyläläinen vauhtinainen Fanny Saarelainen, 20.

Kisassa etsitään missiä, joka soveltuu ennen kaikkea moottoripyörämaailmaan esikuvaksi ja esiintyjäksi. Moottoripyörämissin titteliä viime vuoden voittajan Marika Laineen seuraajaksi tavoittelee 10 naista.

Järjestäjien verkkosivulla Saarelainen kertoo, että on "energinen ja rohkea rämäpää, joka rakastaa extremeurheilua". Hänen elämänsä pyöriikin kaikenlaisen pärinän parissa.

– Olen media-alan yrittäjä ja toimin kuvaajana esimerkiksi MM-ralleissa sekä muissa moottoriurheilu-tapahtumissa, Saarelainen kertoo.

Seuraavaksi hän on lähdössä Monte Carlon MM-ralliin, jossa hän huolehtii jyväskyläläisen Kalle Rovanperän videoista ja some-jutuista.

– Myös vapaa-ajallani vietän paljon aikaa lajin parissa, sillä moottoripyörät, kelkat, flyboard, jetit yms. ovat suuri intohimoni. Rakastan haastaa itseäni ja mennä aina vähän lujempaa. Haluaisin kokeilla kisaamista endurossa ja motocrossissa.

– Unelmieni moottoripyörä on pitkään ollut Yamaha YZ450F, ja nyt omistankin 2019 mallin Yetin telasarjalla varustettuna, Saarelainen kertoo.

Kerta on ensimmäinen, kun Saarelainen kauneuskisaan lähtee. Ennen kisaa hän kertoi Keskisuomalaiselle, että edessä on muun muassa korkkareilla kävelemään opettelua, sillä aiemmin naisen vaatekaapissa on ollut lähinnä moottoriurheiluun sopivia jalkineita ja saappaita.

Miten aiot valmistautua kisaan?

– En ainakaan pyörimällä peilin edessä. Uskon, että menestyn olemalla oma itseni. Koen, että voisin olla hyvä esimerkki MP-missinä ja näyttää oikeaa tyyliä ja elämänasennetta, Fanny Saarelainen sanoo.

Kisa järjestetään perjantaina 1. ja lauantaina 2. helmikuuta moottoripyörämessuilla Helsingissä. Valinnan tekee tuomaristo. Monte Carlon MM-ralli ajetaan 24.–27. tammikuuta.

Voit seurata Fannyn edesottamuksia Instagramissa: fannzu.