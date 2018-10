Kangasniemen Huru-ukoilla pysyy kunto koholla, mutta mistä löytyy vastustaja maan ainoalle miesten ringettejoukkueelle?

Kangasniemi tiedetään hyväksi urheilukunnaksi. Lajikirjo on mittava ja hyviä liikuntamahdollisuuksia riittää.

Yksi näistä hyvistä liikuntapaikoista on Tehomet-areena, ja sieltä löytyy yksi erikoisuuskin: Huru-Ukot, ikämiesten ringetteporukka.

Muita miesten ringettejoukkueita ei tiettävästi Suomessa ole, joten pelireissuja ei tule juuri tehtyä. Tähän ongelmaan yritetään kuitenkin etsiä ratkaisua.

– Onhan sitä odoteltu, että jostain löytyisi miesjoukkue, niin pääsisi välillä kotoa pois, Hannu Laitinen juttelee ennen Ladyjen kanssa alkavaa sekavuoroa.

Porukassa on liikkunut sitkeä huhu, että Ranskasta voisi löytyä sopiva vastustaja.

– Pitäisi lähteä etsimään, kunnanjohtaja Risto Nylund sanoo.

– Ja kun siitä ei ole varmaa tietoa, niin ensimmäiselle reissulle kannattaisi varmaan mennä ilman varusteita, niin olisi helpompi matkustella.

Nykyisin Tehomet-areenana tunnettu monitoimihalli rakennettiin vuosituhannen vaihteessa. Hallin valmistumisen aikoihin järjestettiin ringetessä miesten harrasteottelu, jossa kunnan edustajat pelasivat muita vastaan.

– Sen myötä päätettiin perustaa ikämiesten ringettejoukkue, nykyisin Huru-Ukkojen yhteyshenkilönä toimiva Martti Nuuttila sanoo.

Nuuttila sanoo, että porukan jäsenistä suurella osalla on jo alun perin ainakin jotain hajua jääurheilusta.

– Jääkiekon puolella on Aikapoikien joukkue, jossa sielläkin on taklaaminen kiellettyä. Mutta ringette on varmasti sitäkin turvallisempaa.

Siinä mielessä turvallista, että pahimmilta loukkaantumisilta on vältytty, mutta...

– Pojat on poikia, Nylund sanoo.

– Sekavuorossa mennään rauhallisesti, mutta Huru-Ukkojen omalla vuorolla on kovempaa vääntöä. Siistimpää peli on lätkävuorolla.

No, kaikki on suhteellista eikä Nylundin puheita pysty ottamaan ihan vakavasti silloin, kun hän on Huru-Ukon roolissa.

– Sattumisvaara on eri luokkaa kuin jääkiekossa, mutta on minullakin päällä kaikki jääkiekkovarusteet rintapanssaria lukuun ottamatta, Nuuttila sanoo.

– Jos jotain sattuu, niin törmäillään tai kompastutaan päin laitaa.

Huru-Ukkojen nestori on 74-vuotias Kari Arponen. Jääkiekkotausta auttaa ringetessäkin.

– Pienestä pojasta olen pelannut erilaisia pallopelejä, Arponen kertoo.

– Huru-Ukoissa parasta on, että pääsee jäälle ja kulkemaan porukan kanssa.

Nylund puolestaan on monipuolinen liikkuja, joka pelaa viikoittain ainakin jääkiekkoa, lentopalloa, ringetteä ja sählyä.

– Lisäksi hiihdän talvella, ja yksi kesän harrastuksista on kirkkovenesoutu kerran viikossa.

Toki kunnanjohtajan tehtävien takia vuoroja joutuu jättämään toisinaan väliin.

– Toisaalta esimerkiksi ringettevuorot ovat niin myöhään ja lätkävuoro niin aikaisin, että yleensä niihin ehtii hyvin.

Kangasniemen Kurlinkin kantaviin voimiin kuuluva Laitinen tähdentää, että urheileminen on elämäntapa.

– Ringetteen tulin omien tyttärien kautta, Laitinen sanoo.

– Ja onhan tämä liikuntaa parhaimmillaan, kun yrittää väistellä näitä ohjuksia.

Näitä osa-aikaisia ohjuksia löytyy Huru-Ukoista parisenkymmentä.

Nylund kertoo, että kun hän soitti Nuuttilalle parisen vuotta sitten, ei häneltä kysytty taidoista lainkaan.

– Martti kysyi vain, kuinka vanha olen ja kun kerroin olevani yli 50-vuotias, hän toivotti tervetulleeksi, Nylund kertoo nauraen.

– Kun ensimmäinen työpäiväni Kangasniemen kunnalla oli 4.1., kävin pelaamassa ringetteä jo edellisenä päivänä.

Syy tärkeysjärjestykseen on tietysti selvä.

– Ei kunnanjohtajan hommia jaksaisi ilman liikuntaa.