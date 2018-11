"Kania ei voi pakottaa hyppäämään, se joko hyppää tai sitten ei" – katso kuvat ja video fysiikan lait ylittävistä patriksjöbergeistä

Kanien estehypyn suomenmestaruuskilpailut hypittiin Järvenpäässä. Korkeushypyn SM-hopea ja SM-pronssi tulivat Jyväskylään. Hopea- ja pronssisijoille ylsivät Ch White Night Fantasy ”Fia” sekä Ninja’s Hide-and-Seek ”Melman” omistajiensa Jasmine Dietzin ja Anniina Niemelän ohjaamina.

Kanien hyppyjen katselu riemastuttaa ja ihmetyttää. Fia ja Melman pomppaavat esteen yli kevyesti ja vaivattomasti. Kanien kokoon nähden hypyt ovat yllättävän korkeita.

Miten kanin saa hyppäämään jopa metrin korkeuteen?

– Melman oli helppo opettaa esteille. Myös sen vanhemmat olivat taitavia hyppijöitä. Kun kanin laittaa esteen eteen, se saattaa hypätä saman tien yli, sillä hyppääminen on kanille luontaista, Niemelä kertoo.

– Kania ei voi pakottaa hyppäämään, se joko hyppää tai sitten ei. Ruoalla houkuttelu ei yleensä onnistu, sen verran itsepäisiä kanit ovat, Dietz sanoo

Estekanit kilpailevat korkeushypyn lisäksi myös pituushypyssä ja mutkaradoilla. Kilpailuissa on neljä eri tasoluokkaa: helppo, keskivaikea, vaikea ja eliitti.

Kanit keräävät kilpailuissa luokkanousupisteitä, joilla ne etenevät helposta vaikeampiin luokkiin. Niemelän ja Dietzin kanit kilpailevat eliittiluokassa.

SM-kisoissa palkintosijoille päästiin noin 80 senttimetrin korkuisilla hypyillä.

– Korkeushypyn Suomen ennätys on 97 senttimetriä ja pituushypyn 2,9 metriä, Niemelä sanoo.

– Maailmanennätys on korkeushypyssä 1,05 metriä ja pituudessa kolme metriä, Dietz lisää.

Niemelä ja Dietz ovat kiertäneet kaniensa kanssa estekilpailuja ympäri Suomea. Dietz on käynyt Fian ja toisen kaninsa kanssa myös Tanskassa EM-kisoissa. Kilpailuihin ei juurikaan valmistauduta eikä hyppäämistä harjoitella kotona.

– Melman osaa hyppäämisen, joten se saa tehdä kisojen ulkopuolella muita asioita, joista pitää. Kilpailusuoritukseen vaikuttavat esimerkiksi kanin fiilis, säätila ja tähtien asento, Niemelä sanoo.

Estekaniharrastus imaisi Niemelän ja Dietzin mukaansa noin kymmenen vuotta sitten.

– Hyppyyttäessäni kaniani ja huomatessani sen hyppivän esteitä innostuin kokeilemaan kilpailemista, Niemelä kertoo.

– Olin nähnyt Youtubessa estehyppyvideoita ja kiinnostunut harrastuksesta jo ennen kuin sain ensimmäisen kanini, Dietz sanoo.

Estekilpailut ovat Niemelälle ja Dietzille rento harrastus, jonka parissa tapaa muita kanien ystäviä. Kilpailla voi sen verran kuin itselle sopii.

– Kisoissa on hauskaa, sieltä saa kavereita ja harrastajien keskuudessa vallitsee yhteisöllinen tunnelma, Niemelä sanoo.

– Pidän harrastukseen kuuluvasta matkustamisesta ja yhdessäolosta. Osa kisoissa tavattavista tutuista on pyörinyt samoissa ympyröissä jo kymmenen vuotta, Dietz kertoo.

Dietz on kanikasvattaja. Kotona on 25 aikuista kania. Niemelä on omistanut kymmenisen kania. Molemmat pitävät kaneja erinomaisina lemmikkeinä, jotka ovat keskenään erilaisia ja omanlaisiaan persoonia.

– Kanista voi oikeasti saada kaverin ja kohtuullisen helppohoitoisen lemmikin. Kanit eivät vain kökötä häkissään, mutta toisaalta niitä ei tarvitse käyttää lenkillä. Melman on sellainen ”joka paikan höylä”, joka tykkää katsella, kun puuhailen kotona kaikenlaista. Se pitää ihmisistä, rapsutuksista ja seurasta, Anniina Niemelä sanoo.

– Kanit ovat aktiivisia eläimiä. Fia on melko omapäinen ja viihtyy enimmäkseen kanikavereidensa seurassa. Se ei ole varsinainen ”sylipallero”. Se hakee kontaktia ihmiseen silloin, kun sitä itseään huvittaa, Jasmine Dietz sanoo.

*Patrik Sjöberg oli ruotsalainen mieskorkeushyppääjä, joka aikoinaan piti tuloksellaan 242 cm hallussaan lajin maailmanennätystä.