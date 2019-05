Karaokemestari muistelee laulukertaa, jota ei ole tullut katsottua uusintana videolta: "Sitten aivan yhtäkkiä pää löi tyhjää"

Kai se siitä alkoi, kun meidät molemmat laitettiin väkisin laulamaan, Mervi ja Timo Hyppönen sanovat.

Mutta mistä on kyse?

1990-luvun alussa Japanista Pohjolaan rantautunut karaoke valloitti suomalaisten sydämet kertarykäyksellä. Kulovalkean tavoin karaokeravintoloita alkoi putkahdella ympäri maakuntia kuin ja heti vuonna 1991 järjestettiin ensimmäiset karaokekilpailut.

Viihteellistä laulantaa alettiin harrastaa kaveriporukan kesken illanviettojen yhteydessä.

Äänekoskelaiset Mervi ja Timo Hyppönen eivät olleet poikkeus tähän sääntöön.

– Ennen häitämme vuonna 1995 hoilasin kotona asiaan kuuluvasti Essi Wuorelan Naimisiin-kappaletta. Kun polttareissa sitten iskettiin mikki käteen, osasin sentään jotain, Mervi Hyppönen muistelee kotonaan Koukkuniemessä Äänekoskella.

– En ollut ikinä mikään hirveän uskaltava ihminen.

Timon karaokeura alkoi puolestaan 30-vuotissynttäreillä, ja mitenkäs muutoin kuin kavereiden pakottamana.

Hyppösten kodista kuitenkin huomaa, että pelkäksi satunnaiseksi harrasteluksi karaoke ei ole reilun parinkymmenen vuoden aikana jäänyt. Omakotitalon olohuoneen nurkkaa komistaa koppi miksauspöytineen ja kattopaneeleihin on kiinnitetty lukuisia värivaloja luomaan tunnelmaa.

Kopin vieressä on pieni koroke, josta on oiva näköalapaikka varta vasten asennettuun karaokenäyttöön.

Ruokapöytä saakin usein väistyä viemästä tilaa tanssilattialta.

Lisäksi kopin hyllyjä komistavat lukuisat palkinnot.

– Kyllä tässä on viime vuosina vähän tunnustustakin alkanut tulla, Timo Hyppönen sanoo myhäillen.

Hyppösiltä löytyy muun muassa Kartano Kievarissa järjestettävän Laulun taikaa -karaokekilpailun voittopokaali. Timo voitti vuoden alussa lisäksi Suomen kärkikaraoke -kilpailussa vanhan tanssimusiikin sarjan, Mervi nappasi itselleen toissa vuoden DynaMics-kilpailun mestaruuden.

Pienempien kilpailuiden voittoja ja muiden kisojen finaalipaikkoja on liian monta lueteltavaksi.

– Ei me oikeasti missään vaiheessa ajateltu, että me molemmat laulettaisiin joskus karaokea kilpaa. Mutta on kiva, että on tällainen yhteinen harrastus, Mervi Hyppönen sanoo.

Pääasiassa soolosarjoissa kisanneet Hyppöset ovat kiertäneet kilpailuita noin kuusi vuotta. Mervin ensimmäinen kilpailu oli Kartano Kievarin DynaMics, joka on varsin isokokoinen kilpailu Suomessa.

– Pumppu löi aivan hirveästi ja jännitti niin, että tärisin kauttaaltaan. Siinä lavalle astuessa ääni värisi ja sieltä pois astuessa ei muistanut koko tilanteesta yhtään mitään. Kaiken kukkuraksi se kisa videoitiin, niin sitä kautta voin elää sen kokemuksen uudestaan, jos haluan. Ei ole tullut hirveästi katsottua, Mervi Hyppönen kertoo naurun saattelemana.

Noin puoli vuotta myöhemmin Timo osallistui omiin kilpailuihinsa. Myös hänen kokemuksiinsa sisältyy sydämen liikatykytyksiä.

– Eräässä kisassa nousin lavalle ja bändi alkoi soittaa valitsemaani kappaletta. Sitten aivan yhtäkkiä pää löi tyhjää, enkä tiennyt yhtään, miten kappale alkaa. Siinä nousevan pakokauhun vallassa yritin pitää pääni kylmänä. Onneksi jostain lihasmuistista ne sanat ilmestyivät kielen päälle juuri oikealla sekunnilla.

Baareissa Hyppöset eivät karaokea laula. Sen sijaan karaokemestarit ovat ottaneet laulutunteja Ala-Keiteleen musiikkiopistossa. Tunnit ovat pariskunnan mukaan nostaneet osaamisen tasoa hurjasti.

Timo Hyppönen on karaokekilpailujen ohella tuttu myös televisiosta. Mies esiintyi Suomen Huutokauppakeisari tv-ohjelmasta tutun Markku Saukon kanssa tämän uudessa ohjelmassa auttamassa kansalaisia erilaisissa pulmissa.

– Paljon sitä ehtii, kun antaa itsensä uskaltaa.