Katso kuvat: Kynnet kuin mantelit – nyt muotia ovat luonnollisen muotoiset ja lyhyehköt kynnet

Kynnet ovat nyt klassisesti mantelinmuotoiset ja lyhyehköt eli mahdollisimman luonnolliset. Luonnollisen muotoinen kynsi on sivusta katsottuna loivasti c:n muotoinen, ei siis jyrkän muhkurainen eikä liioin kärjestään neliskanttinen, mikä tyyli oli muotia jokin aika sitten.

Väreissä ja koristeluissa on vallalla boheemi hippityyli ranskalaisella chic-korostuksella. Paljon on perinteisiä punaisen sävyjä sekä mattalakkoja ja hillittyä kimallusta. Look rakentuu siten, että kynsissä on saman värin eri sävyjä tai vastavärejä. Koristeluissa esimerkiksi nimettömän kynsi on kokonaan koristeltu ja pikkurillin kynnessä jatkuu samantyylinen kiemura. Kynsitaiteilija Laura Makkonen neuvoo, että lakka kestää parhaiten, kun käyttää ensin aluslakkaa, sitten kahta ohutta värilakkakerrosta ja lopuksi väritöntä päällyslakkaa.