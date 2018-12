Katutanssissa jokaisella on oma tyylinsä – Jyväskylässä sitä opettaa Sanaz Hassan, jolla on kokemusta Antti Tuiskun taustajoukoista

Neljä katutanssijaa.

Neljä erilaista tyyliä.

Tanja Malisen, 43, tyyli on tanssikavereiden mukaan vahva. Mirka Simberg, 29, ilmaisee musiikkia pehmeästi ja herkästi. Salla Ylösen, 27, tanssityylissä korostuu puolestaan yksittäisten liikkeiden selkeys.

Jyväskylän tanssiopiston opettajaa ja koreografi Sanaz Hassania, 38, kollegat ja oppilaat kuvailevat lumoavaksi tanssijaksi.

– Sanazin tanssissa on aivan omanlainen, tunnistettava groovensa.

Hassani on Jyväskylän ensimmäinen katutanssija, joka on voittanut useita Suomen mestaruuksia. Harrastuksesta ja kilpalajista on tullut hänelle ammatti, ja hän toimii nykyisin Jyväskylän tanssiopistossa opettajana, sparraa tanssijoita ja tekee koreografioita.

Hän on tehnyt koreografioita tv-tuotantoihin ja tanssinut poptähtien taustalla, esimerkkinä Benjamin ja Antti Tuisku.

Yksi Hassanin oppilaista on Tanja Malinen. Malinen voitti hiljattain Puolassa järjestetyssä katutanssin MM-kilpailussa pronssia. Hän tanssi yli 31-vuotiaiden aikuisten pienryhmässä, jota valmensi Soile Niinikoski. Malisen voimakasliikkeisen, terävän ja vahvan liikekielen juuret voivat löytyä hänen aiemmista harrastuksistaan: karatesta, amerikkalaisesta jalkapallosta ja rugbysta. Tanssi oli hänelle jo lapsuuden haaveena, mutta hän ei voinut harrastaa sitä Tikkakoskella.

Jo ensimmäisestä katutanssitunnista hän kertoo jääneensä koukkuun.

– Musiikki tuntui vahvasti sisälläni, hän kuvailee.

Katutanssin lisäksi hän harrastaa myös feminiinisempää showtanssia.

Katutanssi on Malisen mielestä haastava laji.

– Siinä pitää uskaltaa heittäytyä ja taistella oppiakseen liikkeet. Alussa kaikki tuntuu vaikealta, mutta kun liikkeet oppii vähitellen, tulee voittajan fiilis. Olen luonteeltani sellainen, että kun päätän jotakin, menen päätyyn asti, erikoissairaanhoitajana työskentelevä Malinen kuvailee.

Hän on huomannut, että tanssi on hyvä vastapaino tuki- ja liikuntaelimistöä rasittavalle hoitajan työlle.

– Ei ole ollut niskan jäykkyyttä eikä selän ongelmia, hän kiittelee.

Mirka Simberg siirtyi katutanssiin teinivuosina harrastamansa jazztanssin kautta. Nyt hän harjoittelee tarjoilijan työn ohella tanssia jopa yli kymmenen tuntia viikossa. Hänen mielestään mukavinta harrastuksessa on, kun tanssiessa pääsee tulkitsemaan itseään musiikin välityksellä.

– Musiikki tuntuu hyvältä kropassa ja on hienoa päästä ilmaisemaan itseään tanssin kautta.

Hänen haaveenaan onkin siirtyä yhä enemmän tanssijaksi sekä ammattimaiseksi tanssinopettajaksi ja koreografiksi.

Salla Ylönen aloitti harrastuksensa lukiolaisena. Nyt hän työskentelee päivät yrittäjänä Loihtimossa. Parturi-kampaajan ja meikkaajan työssä hartia- ja niskaongelmat ovat yleisiä, mutta Ylösellä ongelmia ei ole ollut; kiitos tanssiharrastuksen. Ylönen on kaiken lisäksi erikoistunut ripsien laittamiseen, mikä on pikkutarkkaa työtä ja ottaa hartioihin.

Simberg ja Ylönen saivat keväällä katutanssin muodostelmasarjassa SM-kultaa ja Simberg pienryhmässä SM-hopean.

Ylönen aikoo pitää tanssin pikemminkin hyvänä harrastuksena ja kilpalajina kuin että tähtäisi puoliammattilaiseksi.

– Tanssitunnille ei ole koskaan raskasta tulla. Nautin tanssista ja nykytilanteesta ja katson mihin suuntaan tieni vie.