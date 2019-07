Keikkamyynnin ulkoistaminen toi Oliverin tekemiseen lisäenergiaa – yhtye kannustaa biiseillään uskaltamaan: "Keikan jälkeen kuulija pystyisi soittamaan sen hankalan puhelun"

Laulaja-lauluntekijä Jari Väyliö kertoo myyneensä rockyhtyeelleen Oliverille bändin noin 500 ensimmäistä keikkaa. Sitten hän kaipasi muutosta. Tämän vuoden alussa syntyi päätös myyntityön ulkoistamisesta ohjelmatoimisto Dex Viihteelle.

Väyliö sanoo, että uusi kuvio on jättänyt hänelle enemmän energiaa luovuuteen. Se kuulemma kuuluu bändin tuoreimmissa kappaleissa.

– Sanoma on kirkastunut. Iso teema uusissa biiseissämme on se, että ihminen pystyy isoihin asioihin, jos uskaltaa. Haluan, että meidän keikan jälkeen kuulijalla on sellainen olo, että hän pystyy vaikka ottamaan puhelimen ja soittamaan sen hankalan puhelun, Väyliö havainnollistaa.

Virroilla syntynyt ja Jyväskylään tukikohtansa juurruttanut Oliver on keikkaillut aktiivisesti ja julkaissut musiikkia toistakymmentä vuotta. Pitkäsoittojen sijaan bändi on keskittynyt viime vuosina singleihin.

Oliver on löytänyt oman uskollisen kuulijakuntansa, ja yksi syy siihen lienevät Väyliön henkilökohtaiset sanoitukset.

Suuren yleisön tuntema hitti on vielä odottanut itseään.

– Meillä on tehtynä pitkälle tulevaisuuteen suunnitelmat siitä, milloin keikkaillaan, milloin käydään studiossa ja milloin julkaistaan. Uutta musaa on tulossa seuraavan kerran syksyllä, Väyliö kertoo.

Toisena työnään Väyliö pyörittää ohjelma- ja manageritoimisto Rocktaloa. Yrityksen toimenkuva on laajentunut keikkamyynnistä ja tapahtumajärjestämisestä vielä kokonaisvaltaisempaan otteeseen. Väyliön manageroitavana on esimerkiksi Vesterinen Yhtyeineen.

Tänä vuonna Rocktalo aloitti yhteistyön Tanssisali Lutakkoa pyörittävän Jelmun kanssa. Rocktalo on tuonut Lutakkoon joitakin bändejä.

– Maaliskuussa tehtiin Anssi Kela, joka oli loppuunmyyty lukuun ottamatta muutamia kymmeniä lippuja, ja toukokuussa Vesterinen Yhtyeineen, joka oli loppuunmyyty kolme viikkoa ennen keikkaa. Syksyllä tehdään Neljä Ruusua, joka palaa Lutakkoon keikalle viidentoista vuoden tauon jälkeen, Väyliö kertoo.

Rocktalon järjestämiä tunnettuja tapahtumia Jyväskylässä ovat m/s Rhean Tähtiristeilyt ja keikat ravintolalaiva Gaialla sekä Iholla-illat Revolutionissa ja Livenä-illat Hemingway'sissä.

Oliverilla itsellään on heinä–elokuun taitteessa Keski-Suomessa neljä keikkaa. Bändi esiintyy Ravintolalaiva Gaialla Jyväskylässä 26.7., Entisten nuorten bileissä Camping Nyyssänniemessä Keuruulla 27.7., huvikeskus Kukonhiekassa Saarijärvellä 2.8. ja ravintola Huttulassa Joutsassa 3.8.

– Siitä voisi kriisiytyä, että soitamme Entisten nuorten bileissä, mutta itsetuntoni kestää sen. Meidän jälkeen soittaa Happoradio, joten tunnelma on varmasti hyvä, 36-vuotias Väyliö sanoo.