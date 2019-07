Keitelejazz on viisipäiväinen musiikki-iloittelu Äänekoskella

Viisipäiväinen musiikkifestivaali Keitelejazz alkaa keskiviikkona 24. heinäkuuta, kun Äänekosken Rantapuiston jazzteltassa esiintyvät J. Karjalainen, Broadcast ja Jarkko Martikainen & Luotetut Miehet. 1980-luvun suosikkiyhtye Broadcast teki ensimmäisen paluunsa 1990-luvulla ja toisen tällä vuosikymmenellä. Viime vuonna kuolleen Esa Kaartamon tilalla nähdään kitaristi Mika Kuokkanen. Bändiä vahvistaa myös kosketinsoittaja Tuomas Kesälä.

Torstaina 25. heinäkuuta jazzteltan valtaavat Sammal sekä Drink Floyd, joka versioi Pink Floydia, ja Kingston Wallia coveroiva JJylli, Kuoppis & VHB.

Perjantaina 26. heinäkuuta jazzteltassa Guitars, Guitars and More Guitars, King King (UK) ja Erja Lyytinen. Launtaina 27. heinäkuuta lavalle nousevat Aili Ikonen, Gourmet ja Raoul Björkenheim Time is Now & Senegal Drums.

Keikkoja on muuallakin. OK:KO esiintyy lauantaina Äänekosken kaupungintalolla ja Color Dolor sunnuntaina Willen Olohuoneessa & Keittiössä.

Tapahtumiin on pääsymaksu.