Keskellä kirkonkylää, silti kuin maalla – kotikonnuilleen palannut Jaana Kiuru osti itselleen kartanon Hankasalmen keskustasta

Sanovat, että Valkolan tila on ollut olennainen osa Hankasalmea jo 1650-luvulta lähtien. Tila on olemassa edelleen, mutta päärakennus pihapiireineen on lohkottu omaksi kiinteistökseen, Valkolan kartanoksi.

Nykyinen kartanonrouva on Jaana Kiuru, 1967 Hankasalmella Jaana Keurulaisena syntynyt yrittäjä. Yrittämisen ohella Kiuru toimii kouluavustajana.

– Muutin nelivuotiaana Hankasalmelta Jyväskylään ja sieltä Etelä-Suomeen. Tänne päätin palata vuonna 2017, kun minulle tuli ero.

Kiurun mukana Hankasalmelle muutti kaksi hänen viidestä lapsestaan. Juuri nyt elämä on mielenkiintoisessa vaiheessa.

Kiuru on kaupalliselta koulutukseltaan tradenomi. Lisäksi hän on lukenut Helsingin yliopistossa venäjää ja englantia.

– Myöhemmin tein vaatetusompelijatutkinnon, ja muotisuunnittelua opiskelin vuoden Helsinki Design Schoolissa. Minulla oli myös Isoäidin aikaan -verkkokauppa, johon loin vaatemallistoa, koruja ja muita tuotteita. Sen olen kuitenkin lopettanut.

1990-luvulla Kiuru työskenteli idänkaupan rakennusprojekteissa ja sen jälkeen Nokia Networks'ssa erilaisissa töissä.

– Minut on keitetty monenlaisissa sopissa, Kiuru sanoo ja hymähtää.

Kiuru sanoo, että palatessaan Hankasalmelle hän ei tiennyt, mitä ryhtyisi tekemään.

– Tulin tänne vähän kuin soitellen sotaan.

Valkolan kartano sijaitsee keskellä Hankasalmen kirkonkylää, mutta tunnelma on silti kuin maalla. Lisäksi ostopäätöstä helpotti, että Kiuru oli käynyt talossa monesti aikaisemminkin.

– Tämän talon poika ja hänen avovaimonsa asuivat mummolani naapurissa, ja kävin täällä usein heidän kanssaan. Vietin mummolassa paljon aikaa myös sen jälkeen, kun olimme muuttaneet Hankasalmelta pois. Viimeiset yhdeksän vuotta meillä oli vuokrattuna kesäpaikka täältä.

Kiuru myöntää, että kartanon osto oli hyppy tuntemattomaan.

– Silti en ole katunut pätkääkään. Toki se nosti pelot pintaan. Miten toimeentulo, miten pärjään yksin isossa talossa? Minun on täytynyt opetella paljon asioita, mutta aika hyvin olen selvinnyt. Ja jos en selviä, minulla on ihana naapuri ja ystäviä, jotka auttavat tarpeen tullen.

Kartano on nyt koti, mutta Kiuru haluaa, että muutoin talon toiminta jatkuu pääosin sellaisena kuin ennenkin.

– Tämä on ollut kylän kokoontumispaikka, täällä on ollut paljon kulttuuritapahtumia, kokouksia, käsityöpiirejä... Talo ei olekaan pelkästään minua ja perhettäni varten, vaan tällä on paljon laajempi merkitys koko kylälle.

Kiuru kertoo vuokraavansa tiloja erilaisiin juhliin, häihin, pieniin kokouksiin, muistotilaisuuksiin, pikkujouluihin...

– Esimerkiksi Hankasalmen joulutapahtuma oli pihapiirissä, ja silloin talossa toimi joulukahvila. Vakituisempaan kahvilatoimintaan en ole kuitenkaan lähdössä, koska se on säänneltyä ja vaatisi lisäinvestointeja tiloihin.

Lisäksi Kiuru järjestää talossa erilaisia tapahtumia ja kursseja.

– Maaliskuussa on tulossa kehruukurssi, käsityöpiiri on jo alkanut ja olen aloittanut myös korjausompelun. Lisäksi aion tarjota esimerkiksi vanhuksille apua pankkipalveluiden sähköisessä hoitamisessa.

Kartano tarjoaa myös airbnb-majoitusta.

– Aittoja laitetaan kuntoon ensi kesänä, ja muutenkin paikat valmistuvat pikkuhiljaa. Toimeentulo tulee pienistä puroista, mutta tykkään tehdä monenlaista.

Tulevaisuuteen Kiuru suhtautuu luottavaisesti.

– Minulla on paljon visioita, joiden avulla uskon voivani itse hyvin. Niihin kuuluu muun muassa turvattu toimeentulo ja se, että saan kehittää itseäni luovalla tavalla.

Kiuru sanoo uskovansa, että asiat loksahtelevat oikeille paikoilleen.

– Minulla on hyvä intuitio, ja kuuntelen sisäistä viisautta. Tiedän milloin ja miten pitää toimia.

Kiuru luottaa myös talon rauhoittavaan ilmapiiriin.

– Kun täällä pidettiin 80-vuotisjuhlia, yksi mummo sanoi, että voisi jäädä yöksikin, kun täällä on niin mukavaa, Jaana Kiuru kertoo.