Keski-Suomessa soi rokki viikonloppuna kolmella paikkakunnalla – Joutorockin ykkösnimenä Eppu Normaali

Keski-Suomessa on tulevana viikonloppuna kolme rockfestivaalia. Laukaan Satama Festival ja Rock in the City Jyväskylän Lutakossa soivat perjantaina–lauantaina 9.–10. elokuuta.

Joutsassa puolestaan järjestetään yksipäiväinen Joutorock lauantaina 10. elokuuta. Esiintyjät ovat Eppu Normaali, Klamydia, Melrose ja Rock'n'roll Sensation. Tapahtumapaikkana on Joutsan Pankkiaukio. Alueelle on pääsymaksu ja 18 vuoden ikäraja.

Klamydia esiintyy Joutsassa alkuillasta ja jatkaa matkaansa illaksi Rock in the Cityn lavalle Jyväskylään. Melrose soittaa Jyväskylässä edellisenä iltana.