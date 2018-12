Keski-Suomi juhlii perinteisesti itsenäisyyspäivää – katso maakunnan ohjelma tästä

Jyväskylässä on monenlaista itsenäisyyspäivän juhlaa torstaina 6.12. Kaupungin yhteistyössä Jyväskylän varuskunnan ja Jyväskylän seurakunnan kanssa järjestämään, kaikille avoimeen ohjelmaan on vapaa pääsy.

Itsenäisyyspäivänä on juhlajumalanpalvelus kello 10 Taulumäen kirkossa.

Jumalanpalveluksen jälkeen kello 11.30 on seppelten lasku Vanhan hautausmaan sankarihautausmaalla Puistokadulla.

Itsenäisyyspäivän avoin juhla järjestetään kello 13 Jyväskylän Paviljongissa. Juhlapuhujana on Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Juhlassa esiintyvät Ilmavoimien soittokunta solistinaan Mikael Konttinen, ISOn Tanhuujien tanssiryhmät Prikka ja Pauha sekä Sisu Sorri säestäjänään Noora Pohjola.

Perinteinen soihtukulkue lähtee kello 18 yliopiston päärakennuksen edestä kohti Vanhaa hautausmaata, jonka sankarihaudalla on seppeleenlaskutilaisuus kello 18.30.

Tänäkin itsenäisyyspäivänä Harjun portaat valaistaan kello 18–20. Kaupunkilaisia kehotetaan vanhan tavan mukaan järjestämään juhlavalaistus kotonaan samaan aikaan.

Itsenäisyyspäivän Linkit liikennöivät sunnuntaiaikataulussa Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa. Itsenäisyyspäivän jälkeisenä perjantaina 7.12. Linkki-paikallisliikenteessä sekä Linkki-VIP-palveluliikenteessä ajetaan jälleen normaalit perjantaivuorot.

Alkot palvelevat keskiviikkona joko kello 9–18 tai 9–21, torstaina ne ovat kiinni.

Joutsassa itsenäisyyttä vietetään perinteisesti. Kello 9 on sankarihautojen kynttilöiden sytytys, kello 10 jumalanpalvelus Joutsan ja Leivonmäen kirkoissa sekä jumalanpalvelusten jälkeen seppelten lasku sankarihaudoilla. Kello 11.30 on kahvitarjoilu Joutsan yhtenäiskoululla sekä juhla kello 12.30.

Jämsän kaupungin järjestämää itsenäisyyspäivän juhlaa vietetään Jämsänjoen yhtenäiskoululla. Juhla alkaa kello 13 ja juhlakahvit tarjoillaan kello 12 alkaen. Itsenäisyyspäivän viettoon kuuluu perinteisesti seppelten lasku hautausmailla. Seppeleet lasketaan Jämsän ja Kuoreveden hautausmailla kello 10 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen, Jämsänkosken hautausmaalla kello 12 alkavan hartaustilaisuuden jälkeen ja Koskenpään hautausmaalla seppele lasketaan kello 16 alkavan hartaustilaisuuden jälkeen. Juhlan ohjelmassa on musiikkiesityksiä ja juhlassa luovutetaan toisen kerran jaettava Viljo Järvisen kulttuuripalkinto. Juhlapuheen pitää käsikirjoittaja Risto Hakola.

Karstulan itsenäisyyspäivän juhlallisuudet noudattavaa seuraavaa kaavaa. Kello 10 juhlajumalanpalvelus Karstulan kirkossa, kello 11.15 kunniakäynti sankarihaudalla, kello 11.30 kahvitarjoilu Laaksolan ruokasalissa sekä kello 12 itsenäisyysjuhla auditoriossa

Keuruulla on lukuisia paikallisia tilaisuuksia.

Haapamäellä on kunnianosoitus sankarivainajille sankarihaudoilla kello 12.30. Tilaisuudessa veisataan, kuullaan juhlapuhe sekä suoritetaan seppelten lasku. Jumalanpalvelus on Haapamäen kirkossa kello 13. Ohjelmallinen kahvi- ja puurotilaisuus on seurakuntasalissa jumalanpalveluksen jälkeen.

Pihlajavedellä koetaan soihtukulkue Pakkalanmäeltä hautausmaalle kello 16.00. Koipikankaan sankarihaudoilla osoitetaan kunniaa sankarivainajille kello 16.30. Itsenäisyyspäivän iltahartaus on seurakuntatalolla kello 17.

Keuruulla kunnianosoitus sankarivainajille esitetään sankarihaudoilla kello 9.30. Jumalanpalvelus Keuruun kirkossa alkaa kello 10.

Muuramen itsenäisyyspäivän vietto alkaa kello 10 kirkossa Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalveluksella.

Itsenäisyyspäin konsertissa Kulttuurikeskuksen Muuramesalissa kello 14 kuullaan Suomen parhaimpiin harmonikkaorkestereihin lukeutuvan Jyväskylän harmonikkaorkesterin Sininen ja valkoinen -konsertti. Solisteina ovat moninkertainen tangokuningatarfinalisti Ailamari Vehviläinen ja orkesterin omista riveistä Raimo Kokkinen. Orkesteria johtajaa ja konsertin juontaa harmonikkataiteilija Matti Ekman. Kukkalaite lasketaan kotirintamamuistomerkille kello 17.30. Samaan aikaan kokoontuu perinteinen soihtukulkue Kulttuurikeskukselle ja suuntaa sieltä hautausmaalle.

Saarijärvellä vietetään itsenäisyyspäivää monin eri tapahtumin. Päivän ohjelmaan kuuluu sanajumalanpalvelus Saarijärven kirkossa kello. Jumalanpalveluksen jälkeen on kunniakäynti kello Saarijärven sankarihaudoilla, jossa Laulumiehet laulavat. Pylkönmäellä kunniakäynti sankarihaudoilla on kello 9 aamulla, jotta sieltä ehtii jumalanpalvelukseen Saarijärven kirkkoon. Kello 11.30 on itsenäisyyspäivän kahvitarjoilu Saarijärven kaupungintalossa ja juhlavastaanotto kello 12. Kello 14–18 on nuorten itsenäisyyspäivän tilaisuus nuorisotalolla. Soihtukulkueita on kaksi, kello 16 Saarijärven seurakuntatalolta sankarihautausmaalle sekä kello 18 Pylkönmäellä torilta sankarihaudoille.

Uuraisilla itsenäisyyspäivän vietto alkaa kello 9.45 kunniavartiolla ja lipunnosto kirkkopihassa. Kello 10 on jumalanpalvelus Uuraisten kirkossa ja seppelten lasku, jonka jälkeen kirkossa juhlakahvit Noin kello 11.30 kirkossa reservin majuri Tapio Paappanen käsittelee aihetta Jääkärit Suomen itsenäisyyden turvaajina. Illalla kello 18 lähtee Uuraisten seurakuntakodilta soihtukulkue kirkkopihaan, jossa kynttilöiden vienti sankarihaudoille.

Äänekoskella aloitetaan itsenäisyyspäivä jumalanpalveluksilla kello 10 Äänekosken, Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan kirkoissa. Kahvitarjoilu Äänekoskella alkaa kello 12 ja sitä seuraa pääjuhla kello 13.00. Tilaisuudessa kuullaan juhlapuhe ja musiikkiesityksiä, joista vastaavat Kosken Laulu ja Ala-Keiteleen musiikkiopiston Trio Sulkala.