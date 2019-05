Keski-Suomi menetti yhden tangokuninkaallisistaan

Jämsässä syntynyt keskisuomalainen tangokuningatar Hanna Kataja-Rahko ehti asua ja työskennellä Jyväskylässä vain reilun vuoden ennen kuin matka vei jo pohjoiseen. Talikaisen nimellä tangokuningattareksi 2008 valittu Kataja-Rahko on siirtynyt kaikessa hiljaisuudessa Ouluun osana Ylen radiouudistusta. Jyväskylässä Kataja-Rahko toimi Ylellä juontajana.

Kataja-Rahko, joka tunnetaan myös nimellä Seikola entisen kiekkoilevan jääkiekkomiehensä Markus Seikolan mukaan, on elänyt varsin vaiherikasta elämää viime vuodet. Hän erosi Seikolasta 2018, on sen jälkeen tehnyt radiohommia ja ehtinyt jo uusiin naimisiinkin. Talikainen meni vuodenvaihteessa naimisiin Ylen toimittajan Jyri Kataja-Rahkon kanssa Nupurin kartanossa Espoossa. Aviomiehen bestman häissä oli muusikko, sanoittaja Ilkka “Ile” Vainio.

Hääjuhlat pidettiin Neljä Ruusua -yhtyeestä tunnetun Ilkka Alangon ja hänen vaimonsa kotikartanolla Espoossa, missä vietettiin ystäväjoukolla 1920-luvun tyylisiä “kieltolain” uudenvuodenjuhlia. Vainio muun muassa kantaa häistä otetussa kuvassa Suomi-konepistoolia.

Keskisuomalaisen haastattelussa viime syksynä silloin Talikaisen nimeä käyttänyt tangokuninkaallinen kertoi erostaan.

– Mikään kiva tai helppo erotilanne ei koskaan ole, mutta elämä vain joskus menee näin. Meillä on onneksi erittäin hyvät ja toisiamme kunnioittavat välit Markuksen kanssa. Toiveissamme onkin, että asuisimme vielä joskus samassa kaupungissa. Se olisi helpompaa lastemme, 7-vuotiaan Leevin ja 4-vuotiaan Hildan kannalta. Nyt he ovat luonamme vuorotellen.

Keski-Suomi on siis nyt yhtä tangokuninkaallista köyhempi, tosin Kataja-Rahkon maakunnallisuus ei katoa Oulussakaan, kun hän on syntynyt Jämsässä. Maakunnassa tällä hetkellä asuvat muut kuninkaalliset ovat Teuvo Oinas (1986), Kari Piironen (1988), Arja Koriseva (1989), Jouni Raitio (1990), Saija Tuupanen (2003), Tommi Soidinmäki (2004), Kati Fors Spets (2005) sejä Jenna Bågeberg (2007). Heistä Koriseva, Raitio, Soidinmäki ja Fors ovat syntyjään täältä. Lisäksi on hyvä muistaa, että nuorena menehtynyt Sauli Lehtonen (1994), joka muutti lapsena Porista Jyväskylään Palokkaan, asui ja opiskeli Jyväskylässä kruunauksensa aikaan.