Keski-Suomi tuottaa maailmalle kovan luokan julkkiksia: Katso lista!

Jyväskylä ja Keski-Suomi ovat urheilutermein kasvattajaseuroja, mitä tulee julkkiksiin. Kun Jyväskylän ja maakunnan omat julkkislistat ovat vähäverisiä, niin maakunnasta maailmalle ponnistaneiden julkkisten nimilista on yhtä glooriaa. Parasta A-ryhmää.

Ja julkkiksiahan ovat ihmiset, jotka mahdollisimman moni tunnistaa joko kasvoina tai nimenä, mielellään molempina. Julkkis voi olla julkkis, vaikka hän ei itse statusta tavoittelisikaan. Julkkikseksi tullaan yleensä omista ansioista. Ansiot voivat olla moninaiset, lähtökohtaisesti kuitenkin myönteiset. Julkkikseksi tulemiseen tarvitaan luonnollisesti media, jossa julkkis esiintyy. Mediaan julkkis voi pyrkiä tai sitten media käsittelee häntä muista lähtökohdista.

Täältä lähteneitä julkkiksia on vaikea laittaa paremmuusjärjestykseen, joten tehdään se ryppäittäin. Edelleen urheilutermein ykköskoriin menevät sellaiset nimet kuin Ismo Leikola, Katri Helena, Shirly Karvinen, Lauri Markkanen, Miika Nousiainen, Heidi Sohlberg ja Jukka Virtanen.

Kuten huomataan, viihde-elämä se on, joka aidot julkkikset synnyttää, urheilun ohella. Vaikka viihdettähän se urheilukin on.

Kakkoskoriin mahtuvat Marjukka Havumäki, Marja Hintikka, Matti Huutonen, Jarmo Koski, Olli Määttä, Lotta Näkyvä, Riku Salminen ja Sami Vatanen. Kun on säännöllinen tuttu tv:stä, on myös aina julkkis, vaikka Jarmo Koski tunnetaankin paremmin Seppo Taalasmaana. Määttä ja Vatanen ovat asemansa sementoineet, vaikka sementtiä kostuttaakin se, että miehet ovat kotimaisessa julkisuudessa marginaalissa. Ja jos nyt joku kysyy, kuka on Marjukka Havumäki, niin...

Kolmoskori olkoon niin sanottu haastajakori. Tomi Haustola on monessa mukana mutta vielä raakile. Samoin Juuso Mäkilähde. Näitä nimiä on paljon.

Neloskori on nimensä mukaisesti olutta ja lähes menyttä -kategoria, jossa ovat nimet matkalla unholaan. Kuten Risto Dufva ja Risto Kaskilahti, kerran Suomen suosituin ja tunnetuin julkkis Viitasaarelta.

Ja mihin sijoittuvat Virpi ja Katja Kätkä, Pete Parkkonen, Koop Arponen, Anita Hirvonen, Kari Kihlström, Pirkko Arstila, Sofi Oksanen, Ritva Valkama ja Laura Voutilainen? Kyllä. Heillä kaikilla on Jyväskylä- tai maakuntayhteys.

