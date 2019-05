Keskisuomalainen julkkis juontamaan Luokkajuhlat-tv-ohjelmaa

Tunnetut suomalaiset muistelevat pian MTV:llä Luokkajuhlat-tv-ohjelmassa kouluaikojaan. Ohjelman juontaa Keski-Suomesta kirkkaampiin valoihin lähtenyt Marja Hintikka.

Luokkajuhlat on tv-ohjelma, jossa koko kansan rakastamat näyttelijät, muusikot, urheilijat ja viihdemaailman tähdet muistelevat ihanan kamalia kouluaikojaan. Ohjelmassa yhdistyy niin talk show'n kuin perinteisen viihdeohjelman elementit. Ruotsissa Klassfesten-ohjelma on ollut menestys. Sitä on nähty TV4:llä jo useampi tuotantokausi.

Ohjelmassa nostalgisoidaan menneitä vuosia ja kyseisen ajan tapahtumia ja ilmiöitä sekä tietenkin kaikkien tuntemia oppiaineita.

Kaksi tähtivierasta saapuu studioon yleisön eteen testaamaan, mitä oppitunneilta jäi mieleen. Molemmilla on apunaan vanhat koulukaverinsa, jotka tunsivat heidät jo kauan ennen kuin heistä tuli myös meille muille tuttuja julkkiksia.

Koko show'ta pyörittää sanavalmis Marja Hintikka. Hän uskoo ohjelman salaisuuden piilevän siinä, että kaikilla on kouluaikoihin liittyviä muistoja.

– Tämä tv-ohjelma loksahti kohdallani heti paikalleen. Koulumuistojen maailma on jotenkin niin herkullinen, niin sympaattinen ja niin samaistuttava. Kaikilla on aiheesta samalla tavalla muistoja – toki myöskin traagisia muistoja, joten uskon, että tämä voi olla tietyllä tapaa huumorin kautta myös terapeuttinen ohjelma.

– Kouluvuodet muokkaavat ihmistä paljon, ja uskon, että ohjelma tuo meille tutuista ihmisistä ihan uusia puolia esille. Saamme kuulla tarinoita, joita emme ole aiemmin kuulleet, ja joita ei olisi mahdollista käsikirjoittaa. Luvassa on vauhdikasta menoa, mutta myös pysäyttäviä tarinoita, Marja Hintikka kertoo.

Luokkajuhlat-tv-ohjelma tulee ulos MTV3-kanavalla syksyllä 2019.