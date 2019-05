Keskisuomalainen malli ja bloggaaja yllättää: Vaatemalliston tuotosta puolet hyväntekeväisyyteen

Keskisuomalainen malli ja bloggaaja Lola Pähkinämäki on lanseerannut oman hyväntekeväisyysmalliston, jonka myynnistä puolet menee hyväntekeväisyyteen. Mallisto on osa Pähkinämäen omaa koiranvaatemerkkiä, jonka hän perusti ollessaan 18-vuotias. Nyt toiminta on laajentunut myös asusteiden valmistamiseen ihmisille. Pähkinämäki vastaa itse vaatteiden suunnittelusta ja valmistuksesta. Mallistoa voi tarkastella osoitteessa www.lolapahkinamakidesign.com

– Hyväntekeväisyysmalliston avulla tehostan lahjoitusten määrää. 50 prosenttia malliston myynnistä menee suoraan valitulle järjestölle, loput 50 prosenttia varastointiin, materiaaleihin ja pakkauksiin. Lahjoitan työn osuuden jokaisesta myytävästä hyväntekeväisyysvaatteesta. Tarkoituksena on, että tuettava järjestö vaihtuu 1–2 vuoden välein, tällä tapaa onnistun hajauttamaan tukeani sellaisille asioille, joita haluan maailmalla edistää. Seuraavaksi kohdistan tukeni lastenoikeuksien edistämiseen, Pähkinämäki

Jo lapsena äiti Teresasta ja prinsessa Dianasta inspiroitunut Pähkinämäki jatkaa omalta osaltaan ponnistelua muutoksen aikaansaamiseksi maapallolle.

– Maailmalla riehuva pahuus ja ympäristön tuhoutuminen on ihmisen aikaansaamaa ja ylläpitämää. Ihmisinä olemme vastuussa maailman tilanteesta, nälänhädästä, ihmiskaupasta, lapsimurhista, eläinten sairaalloisesta kiduttamisesta, ilmaston lämpenemistä, Itämeren saastumisesta. Kaikesta.

– Ongelmat eivät ole syntyneet itsestään, eivätkä ne tule korjaantumaan ilman vahvaa muutosta. Isona ongelmana on aina ollut välinpitämättömät, itsekkäät ihmisryhmät. Se, mikä ei akuutisti kosketa omaa elämää, ei ole olemassa. On helppoa sulkea silmänsä asioilta, jotka eivät ole ”omia ongelmia”. On helppoa ajatella, että yhtenä ihmisenä emme kuitenkaan voi heilauttaa asianlaitaa suuntaan tai toiseen. Tämä ei ole totta. Yhtenä ihmisenä olemme tehneet valintoja, jotka ovat muodostuneet yhdessä toisten valintojen kanssa suureksi valintojen massaksi heilauttaen asianlaidan nyt meitä vastaan. Yhtenä ihmisenä voimme siis tehdä paremmin ja olla osa muutosta, Pähkinämäki kertoo.

Ja jatkaa henkilökohtaista tilitystään.

– En tule koskaan tekemään omia biologisia lapsia tähän maailmaan. Maailmaan, jossa on orvoksi jääneitä pieniä ihmisen alkuja näkemässä nälkää ja kokemassa kärsimystä. Mikään ei tee omista geeneistäni niin mahtavia, että se oikeuttaisi toisen kärsimyksen siellä missä hätä on suuri. Haaveeni ja tavoitteeni onkin oman orpokodin ja adoptiojärjestön perustaminen kehitysmaahan.

– Vastaavasti ajattelen myös eläimistä. Pentutehtailu ja eläinten kiduttaminen on sairaalla tolalla muun muassa Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Tutustuin näihin asioihin pintaa syvemmin Yhdysvalloissa kahdeksan vuotta sitten: irtirevittyjä korvia, sijoiltaan väännettyjä jalkoja, pieniin häkkeihin kiduttamalla tapettuja koiria... Pelastin oman koirani vastaavista olosuhteista 2013, ja tämän jälkeen olen jatkanut pelastustyötä ja järjestöjen tukemista aktiivisesti. Viimeisimmän hyväntekeväisyysmatkani tein joulukuussa 2018.