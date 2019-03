Keskisuomalainen standup-koomikko pelkää lavalla väkivaltaa – syynä takarivin raivoavat miehet

Keskisuomalainen standup-koomikko Teemu Vesterinen avautuu Facebookissa kokemastaan väkivallan uhasta.

– Minä pelkään henkistä ja fyysistä väkivaltaa lavalla niin paljon, että se on yksi niistä asioista, jotka pitävät minut poissa lavoilta, Vesterinen kirjoittaa avoimessa Facebook-päivityksessään tiistaina.

Vesterisen mukaan "traumat juontavat juurensa muutamiin vihaisiin miehiin, jotka ovat tulleet lavalle vihaisina tai niihin, joiden olen nähnyt raivostuvan jossain takarivissä niin, että heidät on viety ulos."

– En halua huomiohuorata varsinaisesti täällä enää niin paljoa, mutta ajattelin, että jos kerron tämän täällä ja puhun siitä muutenkin mahdollisimman paljon niin ongelma lähtee sulamaan. Ja sitten voin vähitellen toipua tästä ja keikkailla enemmän, ja lopulta tehdä tästä huumoria, hän kirjoittaa.

Vesterinen kertoo tarkemmin eräästä keikasta vuonna 2015 Tampereen TTT-klubilla, jossa "yksi mies oli todella ilkeä suustaan ja vähitellen monet muutkin miehet yhtyivät upottamaan minua huuteluillaan."

– Koin sen niin, että kun huomasivat minun olevan tarpeeksi heikoilla, halusivat kivittää loputkin mehut miehestä pois. Se meni todella syvälle, Vesterinen kirjoittaa.

Vesterinen on syntynyt Kannonkoskella, viettänyt lapsuutensa Saarijärvellä, asunut Jyväskylässä ja Helsingissä. Vuonna 2017 hän palasi takaisin Saarijärvelle.

Vesterinen on työskennellyt televisiokäsikirjoittajana Uutisvuodossa, Noin viikon uutisissa ja YleLeaksissa. Esiintynyt myös muun muassa Nelosen Stand up! -ohjelmassa. Hän on tullut tutuksi lisäksi radiosta The Voice -kanavan juontajana.

Vesterinen on perustanut Jyväskylään Seisomapaikkaklubin, jossa esitetään stand upia.