Keskisuomalaisbändi nousi jälleen Yhdysvaltojen levymyyntilistan top viiteen

Jyväskyläläis-hankasalmelaisen bluegrass-ryhmä Steve'n'Seagullsin elokuussa tullut kolmas albumi Grainsville on noussut Yhdysvaltojen levymyyntiä mittaavan Billboardin bluegrass-listan sijalle neljä. Kyseessä on jo kolmas kerta, kun keskisuomalaisbändi nähdään kyseisen listan top viidessä. Debyyttialbumi Farm Machine nousi listan ykköseksi vuonna 2015, vuotta myöhemmin ilmestynyt kakkoslevy Brothers In Farms puolestaan debytoi bluegrass-tilaston toisena.

Parhaillaan Yhdysvaltoja kiertävä bändi tekee loppuvuodesta Suomen-kiertueen, joka käynnistyy 28.9. Jämsän Himoksen Oktoberfesteillä. Jyväskylässä Steve'n'Seagulls nähdään 9. marraskuuta.

Steve'n'Seagullsin taakse jäi muun muassa Alison Kraussin Windy City.

Steve'n'Seagullsin ura räjähti vuonna 2014 sitten kansainväliseen nousuun Iron Maidenin Trooper-kappaleesta tehdyn videon ansiosta. Bändin videoita on sittemmin katsottu Youtubessa yli kymmeniä miljoonia kertoja. Esikoisalbumi sisälsi vielä ainoastaan coverbiisejä, mutta kahdella uudemmalla levyllä on kuultu myös keskisuomalaismuusikkojen omia sävellyksiä.

Katso alta bändin tuorein musiikkivideo, versio metallibändi Panteran ysärihitistä I'm Broken.