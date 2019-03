Keskisuomalaisen toimittajakolmikko lähti tv-tietovisaan palkintomatka mielessä – vaan kuinkas sitten kävikään...

Television tietovisat kiinnostavat monia toimittajia. Ammatissa väkisinkin kertynyttä tietoa voisi muuttaa hetkessä rahaksi ja samalla hankkia työnantajalle positiivista näkyvyyttä ja huomiota. Välillä olisi myös mukava vastata, kun omassa työssä joutuu koko ajan vain kysymään.

Näillä miettein lähti Keskisuomalaisen kolmikko Juho Hämäläinen, Heikki Kärki ja Tuula Puranen eräänä joulukuisena aamuna kohti Helsinkiä ja Stadi vs. lande -tv-tietovisan nauhoituksia. Ohjelmaan päästäkseen oli pitänyt täyttää lukuisia kohtia sisältänyt hakemus ja tehdä joukkueesta lyhyt esittelyvideo. Esikarsinnasta läpi pääseminen tuntuikin hyvältä.

Kilpailussa pitää päihittää ensin omaa asuinseutua edustava toinen joukkue ja sitten kohdata vastakkaisen seudun kahdesta parempi joukkue. Sen mittelön voittaja pääsee matkalle. Yksi joukkueen jäsen vastaa revolverikysymyksiin ja oikeiden vastausten määrästä riippuen koko joukkue matkustaa joko kotimaan, Euroopan tai kaukomaan kohteeseen.

Perjantaina 1.3. MTV3:lla esitetyn jakson voitti landejoukkue Tehotytöt Raahen Pattijoelta. Miten tässä näin kävi? Lue kolme versiota tapahtuneesta.

Tuula Puranen:

Toimitus on täynnä viisaita miehiä ja naisia, mutta vain harva rohkenee lähteä televisioon kisailemaan. Onneksi Juho Hämäläinen ja Heikki Kärki eivät pelkää itsensä nolaamista julkisesti ja suostuivat kaverikseni. Mahdollisuus häviämiseen toki oli vain teoreettinen, eihän tarvinnut päihittää kuin kaksi muuta porukkaa. Loppujen lopuksi jännitettävää olisi vain siinä, minkä matkan joukkueen ankkuri saisi lopussa meille haalittua.

Kaukomatka olisi toiveissa, sillä itse en ole käynyt koskaan Euroopan ulkopuolella. Uusi matkalaukku on hankittava, sillä nykyinen on hento ja natisee liitoksistaan jo kahdessakymmenessä kilossa.

Olin valmistellut kasan tärppejä Helsingin faktoista ja menomatkalla tankkasimme niitä. Itsemme tankkasimme Heinolan Heilan lounaspöydässä, joka oli todella hyvä. Kaikki oli tuoretta, raikasta ja selvästikin paikan päällä valmistettua.

Studiolla kaikki sujui rutiinisti. Taisi olla jo kymmenes visailu johon olin osallistumassa. Meikkaajakin oli tuttu kesäkuulta ja vaihdoimme kuulumisia.

Silmä etsi tietenkin heti ensimmäistä vastustajaa, toista landejoukkuetta. Kun selvisi, että se on kolmen noin parikymppisen nuoren naisen Tehotytöt Raahen Pattijoelta, valtasi mielen sääli. Miten suorittaa voittaminen murskaamatta heidän itsetuntoaan? Kilpailijavalinnat tuntuivat tässä kohtaa kuplettia epäreiluilta.

Vielä epäreilummalta se tuntui, kun ensimmäinen osio oli ohi ja Tehotytöt voitti meidät selvästi. Kompastuimme heti ensimmäiseen kysymykseen, jossa olisi pitänyt älytä Korkeasaaren kohteita. Ja minun joukkueemme naisena olisi tietenkin pitänyt tietää vastaus kysymykseen, millä tunnetulla sisustus- ja tekstiiliyrityksellä on nimenä Helsingin kaupunginosa. Ei tullut Vallila mieleen, ei.

Heikki tiesi sentään että EräViikingit on salibandyjoukkue, Juho arvasi oikein ratikkamatkojen määrän ja minä tiesin montako venettä on Helsingin vaakunassa. Se oli yksi ennalta opeteltu asia. Veneitä on vain yksi, ja se on se kuuluisa sama vene, jossa mekin juuri olimme, uppoamassa Raahen rannikolle.

Tytöt voittivat meidät ja lopulta koko kisan. He saivat palkinnokseen Mallorcan matkat. Ei tullut kateellinen olo, nuorilla on matkallaan varmasti hauskaa ja he ansaitsevat palkinnon ilman muuta. Mutta Vallilan verhoja en osta elämänkuuna päivänä.

Juho Hämäläinen:

Kulahtanut sananlasku "kaikkea on kokeiltava paitsi kansantanhuja ja sukurutsaa" tuli mieleen, kun kollegani Tuula "Tupu" Puranen pyysi mukaan Stadi vs. Lande -tv-joukkueeseen. Sen verran monta kertaa olen besserwisseröinyt Haluatko miljonääriksi -ohjelman ääressä kotikatsomossa, että itseluottamusta riitti. Voittamaan sinne lähdetään.

Esiintymiskokemusta minulla on kolmikostamme eniten liki 30 vuotta kestäneen soittoharrastuksen ja siihen oleellisesti liittyvän keikkailun takia, mutta televisio-ohjelman kuvauksiin en ollut koskaan aikaisemmin osallistunut. Toisin kuin visailuohjelmien konkarit Tupu ja Heikki.

Menomatkalla kertailimme pääkaupunkiseutuun liittyviä knoppitietoja. Tupu toimi triomme piiskurina ja matkanjohtajana: Kuinka moni Helsingin neljästä apulaispormestarista on naisia? (Vastaus: neljä). Montako tykkiä on Suomenlinnassa? (Vastaus: 105).

Pasilaan saavuttuamme saimme kuulla, että kuvauksiin on vielä useampi tunti. Sitä ennen meidät meikattaisiin, odottaisimme, saisimme safkaa, odottaisimme, pitäisimme lyhyen harjoituksen kuvaussalissa ja odottaisimme. Tämä luonnollisesti kyrsi kaltaistani sisään ja ulos -tyyliseen toimintaan mieltynyttä miestä, mutta minkäs teet.

Studion pienessä keittiössä näin livenä laulajatar Einin ja Dannyn tyttöystävän Erika Vikmanin. He olivat olleet mukana samana päivänä kuvatussa julkkisjaksossa. Sen kuvaukset näkyivät taukotilan televisiosta suorana lähetyksenä.

Odotellessa jutustelimme muiden joukkueiden kanssa. Kaikki tyypit vaikuttivat oikein mukavilta. Mukana oli kaksi joukkuetta stadista ja kaksi landelta. Meidän lisäksemme pääkaupungin ulkopuolista Suomea edusti kolmen sympaattisen nuoren raahelaisen naisen tiimi. Nämä me ainakin peittoamme mennen tullen, kun ovat niin untuvikkoja vielä, myhäilin mielessäni. Että meillä kun on sitä perspektiiviä sen verran reilusti. Mihinköhän palkintomatkani tulee sijoittumaan?

Paskan marjat.

Niin kävi, että kuvauksissa lande-joukkueista putosimme me. Raahen mimmit voittivat lopulta koko kilpailun, ihan ansaitusti. Fiksua väkeä.

Osuutemme ohjelman kuvauksissa oli ohi puolessa tunnissa. Sen verran aikaa ja energiaa oli Helsinkiin saakka saapumiseen käytetty, että häivyimme paikalta välittömästi. Paluumatkalla mielen täytti aluksi ärsyyntynyt tyrmistys. Miten tässä näin kävi? Mitä lähemmäksi kotiseutu tuli, niin sitä vähemmän vanne enää kiristi ohimoita.

Joko sanoin, että kaikkea pitää kokeilla, paitsi sukurutsaa ja tanhuja. Noh, niistäkin toista minä olen nuoruudessani harrastanut.

Vaan televisiovisailuihin en enää osallistu, eiköhän ne ole nyt nähty.

Heikki Kärki:

Kaveri kuittasi nopeasti someviestillä, kun kerroin osallistuvani kenties muutamaan television tietovisaan: "Jätkä nousussa porukan kovin huomiohuoraaja-pörssissä."

Tähän tiivistyi suurin huoleni Stadi vs. landessa. Koen olevani sanavalmis esiintyjä ja tykkään tietovisailuista. Olen harrastanut pubivisoissa käymistä joskus useammankin kerran viikossa. Omassa muistissani voitan aina kavereiden kanssa pelatut Trivial Pursuitit. Siskoni ovat akateemisesti suuntautuneita, mutta eivät pärjänneet lapsuuden Hissa-historiapeleissä.

Ongelmana on se, että ajattelen liikaa sitä, mitä muut minusta ajattelevat. Ei ole helppo rentoutua televisiolähetyksessä, kun oma mieli huutaa itselle loukkauksia: "tyrkky", "narsisti", "ylimielinen mulkku", "huomiohuora". Televisiovisa olisi tosi kiva juttu, jos se ei tulisi televisiosta.

Olin käynyt aiemmin kahdessa tv-visassa ja koin jo silloin olevani poikkeus visailijoiden joukossa. Muut olivat iloisia, innokkaita ja kykeneviä nauttimaan kokemuksesta. "Jee, nyt ollaan telkkarissa!", ja muuta sellaista.

Minä en pitänyt kokemusta oikein minään: mennään kylmään tehdashalliin ja tehdään kunnianhimotonta liukuhihnatuotantoa jonkun nihkeän formaatin mukaisesti. Lisäksi keksin miljoona tapaa nolata itseni lähetyksessä. Tiedän liian vähän ja vaikutan ääliöltä. Tiedän liian paljon ja vaikutan supernörtiltä. Puhun liian jäykästi ja vaikutan tosikolta. Puhun liian rennosti ja vaikutan tökeröltä – ja niin edelleen.

Lopputulos: yritin olla Stadi vs. landessa kerran hauska, muun ajan keskityin virnuilemaan cooleimmalla ilmeelläni. Itse tietovisaosuus meni ohi. En tiennyt mitään, joukkueeni oli surkea. Katsomossa ollut kaverini vaihtoi suosikkijoukkuetta, koska Tehotytöt olivat niin ihania.

Olin katsonut aiemmin Stadi vs. landea yhden jakson. Siinä joukkue vastasi "Steissin" tarkoittavan Helsingissä Stefan's Steakhousea. Siksi kuvittelin etukäteen meidän voittavan siitä huolimatta, kuinka neuroottinen olisin itse.

En silti tuntenut palatessa suoranaista pettymystä. Pikemminkin oli helpottavaa ymmärtää, että Trivial Pursuit -menestyksestäni huolimatta oikea paikka minulle olisi television sijaan terapia.