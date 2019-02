Keskisuomalaista osaamista Maikkarin tv-studioon

Ylen aamu-tv:n juontajana tutuksi tullut Teresa Meriläinen-Aho on siirtynyt takaisin MTV:n leipiin. Meriläinen-Aho työskenteli aiemmin MTV3-kanavan Huomenta Suomi - ja 45 minuuttia -tv-ohjelmissa uutistoimittajana – ennen siirtymistään Ylelle. Nyt hän siis on palannut Pöllölaaksoon.

Meriläinen-Aho työskentelee MTV Uutiset Live -ohjelman juontajana.

Jos keskisuomalaisille nimi kilkattaa kelloa, niin vastaus on oikea: Teresalla on juuret Keski-Suomessa. Hänen isänsä Juhani Meriläinen toimi ennen siirtymistään Joensuun kaupunginjohtajaksi 1995 Suolahden kaupunginjohtajana (1978–81), Äänekosken kaupunginjohtajana (1981–88) sekä Jyväskylän maalaiskunnan kunnanjohtajana (1988–95).

Teresa itse ehti toimia Jyväskylässä Keskisuomalaisessa toimitusharjoittelijana 1990 sekä Keskisuomalaisen ulkomaan osaston avustajana 1992–97. Meriläinen asui ja työskenteli 18 vuotta Lontoossa, Brysselissä ja Amsterdamissa sekä toimittajana että viestintäasiantuntijana. Lisäksi Teresa Meriläinen-Aho on ollut esiintymisvalmentajana ja näyttelijänä.

Näytteleminen liittyy Teresan elämään nykyisin siten, että hän meni naimisiin 2017 näyttelijä Eero Ahon kanssa. Aho on viime aikoina ollut paljon julkisuudessa uusimman Tuntematon sotilas -elokuvan Antti Rokka -roolistaan. Parilla on yhteinen tytär. Aholla on lisäksi kaksi aikuista lasta liitostaan näyttelijä Tiina Lymin kanssa.