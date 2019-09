Keuruun Emma ja Jyväskylän Milla muuttivat BB-taloon: “Tyttöystäväni saa hoitaa siivouksen”

Tv-kanava Nelosella starttasi sunnuntaina niin sanottujen tosi-tv-ohjelmien äiti Big Brother. Ohjelmassa 14 toisilleen tuntematonta ihmistä sulkeutuu BB-taloon, minkä jälkeen heitä aletaan äänestää ulos. Tällä tuotantokaudella painopiste on taviksissa.

Muun muassa Keski-Suomi oli mukana asukkaiden haussa. Tähän haaviin tarttuikin kaksi paikallista, jotka nyt siis yrittävät pysyä talossa mahdollisimman pitkään. Molemmat ovat naisia.

Tuotantoyhtiö ja kanava kertovat, että Keuruulta kotoisin oleva Emma, 29, asuu parisuhteessa ja on nykyisin hesalainen. Emma opiskelee Aalto-yliopistossa muotia, ja tulevaisuudessa hän näkeekin itsensä kansainvälisen muotimaailman huipulla.

Emma kuvailee kotiaan boheemiksi taitelijakodiksi, jonka hän jakaa tyttöystävänsä sekä kuuden kissan kanssa.

Emmaa koukuttavat kännykkäpelit. Hedonistinen Emma ei tykkää kokata tai siivota, vaan pistää mieluiten tyttöystävänsä tai muut ystävänsä tekemään asioita puolestaan.

– Sä saat aina sen, minkä haluat, ennemmin tai myöhemmin, Emma kertoo motokseen.

Vapaa-ajallaan Emma harrastaa drag-videoiden tekemistä Youtubeen.

Milla, 24, on puolestaan Oulusta Jyväskylään muuttanut sinkku. Twerkkaus-tanssiryhmään kuuluva Milla on koulutukseltaan tradenomi, ja hän on työskennellyt opiskelijabileiden tuottamisen parissa.

Rämäpäiseksi itseään kuvaileva Milla rakastaa matkustelua sekä uusiin ihmisiin tutustumista, mutta on kuitenkin pohjimmiltaan maalaisjärjellä varustettu haaveilija, joka ei pelkää tuoda mielipiteitään julki. Millan vanhemmat ovat tyttären mukaan ajatusmaailmaltaan huomattavasti hänen omaa liberaalia ja feminististä maailmankuvaa konservatiivisempia. Milla on silti iän myötä pyrkinyt ymmärtämään vanhempiaan paremmin.

– Vain sinä olet vastuussa onnellisuudestasi, Milla ilmoittaa motokseen.