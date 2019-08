Keuruun Juho Vaissi jatkoon Maajussille morsian -ohjelmassa

Isäntä ja kaalikääryleyrityksen toinen pääosakas Juho Vaissi, 34, Keuruun Haapamäeltä pääsi jatkoon Maajussille morsian -tv-ohjelmassa. Maanantaina alkaneen 14. tuotantokauden varsinaisessa avausjaksossa selvisi neljä jatkoon päässyttä kahdeksasta tv-yleisölle aiemmin esitellystä.

Neljän osaksi koitui putoaminen leikistä jo tässä vaiheessa. Heidän joukossaan oli toinen keskisuomalainen, Johan Porkkala Jämsän Koskenpäältä.

Juho Vaissi on ollut sukutilallaan isäntänä kymmenen vuotta kuudennen polven maajussina. Hän on perheensä kaalikääryleyrityksen toinen pääosakas ja vastaa tehtaan huoltotoimenpiteistä. Tilallaan Vaissi viljelee muun muassa ohraa, kauraa ja kuminaa. Viljelyn lisäksi metsätalous on osa tilan toimintaa.

Toimeliaalle ja uusista asioista kiinnostuneelle Juholle liikunta on tärkeä osa elämää. Myös puolison olisi hyvä olla iloinen, huumorintajuinen ja kiinnostunut urheilusta ja ulkoilusta.

Maajussille morsian -ohjelma nähdään maanantaisin MTV:llä. Ohjelman juontaa Vappu Pimiä.