Keuruun ulkokentällä kiekkoa höntsänneestä natiaisesta tuli lätkän kisareportteri, joka kuuluu lähes jokaisessa kodissa MM-kisojen aikaan

Keuruun Pappilanniemi sijaitsee Keuruulla aivan keskustan kupeessa ja Keurusselän välittömässä tuntumassa. Pappilanniemi on rauhallinen asuinalue, jossa luonto on lähellä. Läheisellä ulkokentällä vilisee tänäkin päivänä nuoria urheilijanalkuja, niin sanottuja tulevaisuudenlupauksia.

Yleisradion urheilutoimittaja Jussi Saarinen, 53, oli yksi 1970-luvun lapsista, jotka pelasivat intoa puhkuen kentällä, kesällä futista ja talven tultua kiekkoa.

– Ne oli armottomia matseja. Tervettä elämää Suomessa tuohon aikaan muutoinkin vietettiin, ja Keuruulla pystyi olemaan liikunnallinen ja aktiivinen lapsi. Paljon samanikäisiä natiaisia oli Pappilanniemessä ja tekemistä riitti, Saarinen sanoo hymyssä suin.

Keuruulta Saarinen sai elämänsä liikunnalliset alkumetrit, jotka kantavat hedelmää myös tänä päivänä. Saarinen harrastaa yhä säännöllisesti kuntourheilua.

– Jos ei pääse pari kertaa viikossa salille, tulee huono olo. Kroppa huutaa heti, että pitää saada hikeä pintaan. Talvella mahdollisuuksien mukaan käyn luistelemassa, kesällä pyöräilemässä, Espoon maaseudulla aktiivisesti pyöräilevä Saarinen sanoo.

– Olen lähtenyt siitä, että jos lapsi liikkuu, se kantaa loppuelämän.

Saarisen lapsuuteen ja nuoruuteen urheilu kuului myös keuruulaisseurojen toiminnassa touhuten. KeuPan riveissä B-junnuihin saakka jääkiekkoa pelannut Saarinen harrasti aktiivisesti myös yleisurheilua Keuruun Kisailijoissa.

Urheilullisesta taustasta on ollut suuresti apua ja iloa myös miehen työuralla. Hän opiskeli Jyväskylän yliopistossa yhteisöviestintää, mutta hyppäsi pian Yle Keski-Suomeen urheilutoimittajan hommiin.

Pikapiipahdus mediatoimistossa aikoinaan osoitti vain sen, että Saarinen kokee olevansa pesunkestävä urheilujournalisti. Jääkiekkopainotteisia työtehtäviä mies onkin Yleisradiolla viime vuodet hoitanut.

Tänä keväänä miehelle tuli vuosia Yleisradiossa täyteen täysi ventti eli 21. Keski-Suomen vuosinaan hän toimi JYPin ottelulähetysten kaukalonlaitatoimittajana sekä juonsi Yle Keski-Suomessa myös Ringside-nimistä urheilun makasiiniohjelmaa.

Jääkiekon MM-kisoista Saarisen on voinut bongata jo useamman kerran. Niin tänäkin vuonna, kunhan kiekko putoaa jäähän Slovakiassa tänään perjantaina. Mies tekee juttua Urheiluruutuun ja radioon.

Legendaariseksi lätkän kisareportteriksikin nimetty Saarinen, jonka tyyliin kuuluu rempseä ja äänekäs kerronta. Saarinen sanoo, että jääkiekko kiehtoo häntä suunnattomasti.

– Vauhti, liike, energia ja intensiivisyys sekä kamppailuelementti ovat aina läsnä. Se on kiihkeä laji, joka puhuttaa ihmisiä.

Synnyinseutunsa ja kasvattiseuransa KeuPan otteita Saarinen seuraa aina ilolla.

– Kun KeuPa viime keväänä (2018) voitti Mestiksen, niin kyllä siinä laiteltiin vanhoille kavereille viestejä. Tuli ihan kylmät väreet siitä voitosta. KeuPa allekirjoittaa sen, että sometimes less is more, Jussi Saarinen, Keuruun mies, sanailee.