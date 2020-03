Kiertue muuttui jäähallikeikaksi – Oliver-yhtye ei halunnut heittää hyvää virettä hukkaan: suomirock soi lauantaina ilmaisessa suorassa verkkokonsertissa

Jäähallikeikka. Voiko bändillä olla sen suurempaa haavetta?

Juuri sellaisen edessä on lauantaina jyväskyläläinen Oliver-yhtye – tai ainakin melkein.

Keikka järjestetään kyllä Jyväskylän jäähallissa, mutta lippuja ei ole ollut myynnissä ollenkaan. Bändi esiintyy nimittäin tyhjille katsomoille yleisön seuratessa kotikatsomoissa. Lipunmyyntitulotkin ovat puhdas nolla, sillä livelähetystä pääsee katsomaan maksutta Keskisuomalaisen Facebook-sivujen kautta.

Rock-poppia soittavan Oliverin kevään piti olla aivan toisenlainen. Bändinjäsenet odottivat sormet syyhyten uusien biisien esittämistä ja isoa kiertuetta. Ensimmäisen keikan piti olla tällä viikolla. Mutta sitten tuli korona ja kalenteri tyhjeni pitkälle kesään asti.

– Olimme treenanneet paljon ja tarve soittaa oli kova, joten aloimme miettiä netin livekeikan vetämistä, yhtyeen laulaja-kitaristi Jari Väyliö sanoo.

Idea livekeikasta tuli, kun Vesterinen yhtyeineen veti ”koronavapaan keikan” Helsingin Korjaamolla. Jyväskyläläinen Väyliö oli Rocktalo-ohjelmatoimistonsa kautta järjestämässä kyseistä keikkaa 14. maaliskuuta.

– Nyt eletään nopean toiminnan aikaa. Idea Vesterisen keikasta tuli vuorokausi ennen toteutusta. Normaaliaikaan tällaista showta olisi hiottu pari kuukautta.

Konsertti keräsi 12 000 katsojaa ja jälkikäteen keikkaa on käynnistetty Facebookissa 300 000 kertaa.

Moni muukin bändi on mennyt nettiin. Koronakaranteeniin perustetun Keikalla.fi-sivuston kautta voi lähipäivinä päästä alle kymmenellä eurolla esimerkiksi Mira Luodin, Anssi Kelan ja Iiro Rantalan keikoille.

Vesterisen keikka oli maksuton. Samoin on Oliverin tuleva veto. Tämä on Väyliölle tärkeää. Hän sanoo, että esiintyvien artistien ahdinko on kova, mutta tilannetta ei korjata etäkeikkojen tuloilla.

– En usko maksumuuriajatukseen. En näe siinä pidemmälle liike-elämäedellytyksiä ja livenäkökulmasta ajatellen en halua myöskään olla rakentamassa sitä vaihtoehtoa, että ylipäätänsä kuluttaja jäisi tulevaisuudessa sohvalle. Tämä on hätätilaratkaisu.

Vesterinen nousi lauteille ilahduttaakseen ihmisiä vaikeina aikoina. Sama ajatus on Oliverilla.

– Kuluttajalle on hyvä, että on myös juttuja joista voi huvittua. On totta kai tärkeää uutisoida koronatilannetta, mutta kuolinlukujen pyörittelyahdistukseen on hyvä saada vähän varianssiakin.

Jos taas haluaa tukea suosikkibändiään, Väyliö kehottaa ostamaan vaikka levyjä ja bändipaitoja. Hän muistuttaa, ettei muusikoiden ahdinko ole ylipäätänsäkään pelkästään kuluttajien vastuulla. Tuki täytyy tulla muualta.

– Nyt kun kesän tapahtumat ovat liipaisimen alla, valtio voisi taata markkinointivaroja tai tuoda niihin helpotusta, Väyliö pohtii.

Koska tapahtumien toteutuminen on epävarmaa, festarit eivät uskalla markkinoida tapahtumiaan. Ilman mainoksia taas ei synny osallistujavirtoja. Väyliöstä parasta olisi, jos joku osaisi ja uskaltaisi esittää perustellun arvion siitä, koska tilanne normalisoituu.

Väyliö sanoo, että annettuja ohjeita tulee noudattaa ja kunnioittaa. Monella alalla on kuitenkin pakko katsoa tulevaisuuteen ja luottaa normaalien aikojen paluuseen.

– Emme voi elää niin kuin meillä ei olisi huomista. Onneksi live­ala on ollut viime aikoina tosi voimakkaassa nousussa. Uskon, että ihmisten kaipuu livekonserttien pariin on niin suuri, että kun osallistuminen on taas turvallista, he rientävät konserttisaleihin kuin navetasta kevätlaitumille kirmaavat vasikat.

Väyliö aikoo olla itse yksi kirmaajista – ehkä jopa se ihan lauman etunenässä hyppelevä. Ellei sitten satu olemaan itse lavalla.

Katso Oliverin keikka Keskisuomalaisen Facebook-sivun kautta lauantaina kello 21.00.