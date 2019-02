Kirkan rakastetusta musiikista levy maaliskuussa

Suomalainen Club For Five hurmasi yleisönsä viime syksyn Songs of Kirka -kiertueella. Kirkan rakastettuja kappaleita uusina a cappella -tulkintoina sisältäneet konsertit keräsivät myönteistä palautetta ja yhtye esiintyi täysille saleille pitkin Suomea.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi viisikymmentä vuotta suomalaisen popmusiikin legendaksi nousseen Kirkan esikoisalbumista ja sen kunniaksi Club For Five on päättänyt sekä jatkaa kiertuettaan että julkaista levyllisen Kirkan kappaleita. Songs of Kirka -niminen albumi julkaistaan maaliskuun ensimmäisenä päivänä.

Alkuvuodesta 2019 studiossa nauhoitettu levy sisältää Club For Fiven versiot kuudesta Kirkan kappaleesta, joista ensimmäisenä singlenä 22. helmikuuta julkaistaan Kirkan suurimmaksi hitiksi aikanaan noussut Surun pyyhit silmistäni.

– Olemme viihtyneet todella hyvin Kirkan laulujen parissa. On hienoa kunnioittaa mestaria esittämällä hänen musiikkiaan niin konserttisaleissa kuin levylläkin. Tuntuu uskomattomalta ajatella, että meidänkin levyllämme mukana oleva Leijat-kappale oli mukana jo Kirkan 1969 julkaistulla Kirka keikalla -esikoislevyllä, Club For Five toteaa.

Songs of Kirka -kiertue käynnistyy levyn julkaisun kanssa samaan aikaan. Keski-Suomeen tuo kiertue ei yllä vaikka sitä on mukana järjestämässä pihtiputaalainen musiikkiguru Seppo Kahilainen.

Kirka on suomalaisen populaarimusiikin legenda, jonka tuotannosta löytyy hittejä viideltä eri vuosikymmeneltä, aina 1960-luvun lopulta miehen kuolemaan tammikuussa 2007. Kirkan levyjä on ostettu yli miljoona.