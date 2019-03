Kirkkoherra Simo Lampela ei mennyt piispantarkastuksen takia parturiin – Nuorena pappina hän sai siunattavakseen väärän vainajan

Mitä tulee kirkkoherroihin, Muuramen seurakunnassa on totuttu pitkiin kaariin. Sellainen osui myös Simo Lampelalle.

– (Viljo) Rautonen valittiin kirkkoherraksi 1932, ja mie olen toinen vakinainen kirkkoherra hänen jälkeensä ja jään eläkkeelle 2019. Ei täällä yhäkseen vaihdu papit.

Rautonen johti seurakuntaa vuoteen 1967. Viestiä vei eteenpäin Tapio Vähäkangas.

Lampela aloitti virkaa tekevänä kirkkoherrana 1995, ja sitä seuraavana vuonna sai viran. Niinpä Lampela on ollut kirkkoherrana yli 23 vuotta. Kaikkiaan hän on työskennellyt Muuramen seurakunnassa jo vuodesta 1985.

Simo Lampela on opittu tuntemaan Muuramessa kirkkoherrana ja pappina, joka seisoo vankasti kirkon sanoman takana.

Lampelassa on myös persoonaa. Se käy ilmi jo hänen peräpohjalaisesta, rehevästä puheenparresta. Lampelalta irtoaa humoristisia letkautuksia, mutta osaapa hän myös sanoa paukauttaa.

Seurakuntalaisille Lampela on ollut kirkkoherranakin kuin yksi porukasta. Helposti lähestyttävä ja arkisen koreilematon kansanmies.

– Mie olen pyrkinyt olemaan välitön, tavallinen, kohtaamaan ihmiset ihmisinä. Papin työ on mukana olemista ja myötäelämistä. Elämässä meille kaikille tulee asioita, joihin ei voi olla tyytyväinen. Se pitää hyväksyä muissa ja itsessä, Lampela sanoo.

Tärkeilemättömyyden sarjaan kuulunee sekin, miten Lampelan kerrotaan suhtautuneen auktoriteetteihin: ”Mie en piispantarkastuksen takia mene parturiin.”

Erään piispantarkastuksen yhteydessä Lampelaa soimattiin, kun hän vei piispan syömään Shellille.

– Muuramessa katsottiin, että olisi pitänyt olla jotakin parempaa. Se oli päivän viimeinen ateria ja ajattelin, että siihen ei enää oteta pitopalvelua.

Lampela ponnisti työläiskodista Ylitorniolta. Suurperheen vanhemmat kävivät töissä sahalla.

Muistot isästä jäivät vähäisiksi. Lampela oli pieni, kun vanhemmat erosivat. Isä lähti Australiaan, ja yhteys katkesi. Nuorena aikuisena Lampela sai isältään kirjeen, mutta ei ollut innokas yhteydenpitoon.

– Vastasin, että oli aika, jolloin isän tarve oli, mutta eipä ollut hoodeilla.

Myöhemmin selvisi, että isä oli kuollut ennen kuin pojan vastauskirje ehti merten taakse.

Lampela on matkustellut paljon, mutta ei ole ainakaan toistaiseksi käynyt isänsä haudalla Sydneyssä.

Vanhemmiten Lampela on ymmärtänyt isäänsä uudessa valossa. Tämä joutui 2-vuotiaana huutolaiseksi. Sitten piti koluta talvisota, jatkosota ja Lapin sota.

– Jälkensähän sellainen jätti. Olen tuntenut vanhempieni erosta kiitollisuutta.

Kirjasto oli ja on Lampelalle aarreaitta. Lukeminen antoi vastauksia nuorukaiselle, joka pohti, että ”kyllä elämällä pitää jokin merkitys ja mieli olla”. Vastauksia tarjosi myös kotikylän vahva kristillisyys.

Lampela valitsi teologisen tiedekunnan. Se tarkoitti lähtöä lapsuudenkodista yli 800 kilometriä etelämmäksi pääkaupunkiin.

– Sinä vuonna (1977) tuli Jäniksen vuosi -elokuva. Loppukuvissa oli tunturimaisemaa ja kun kävelin Bio Rexistä ulos räntäsateeseen, itku tuli. Muutos oli niin iso. Helsinki oli silti hyvä paikka opiskella.

Lampela olisi päässyt myös Jyväskylään lukemaan historiaa.

Tuoreena pappina Lampela tähyili Kajaaniin, mutta sieltä hänet ohjattiin Enoon, jossa pappi oli sinnitellyt yksin yli puoli vuotta. Lampelaa odotti ruuhkainen kalenteri.

– Ei tarvinnut käydä erikseen syömässä missään. Mie tein töitä ja söin, mitä tarjottiin.

Kun Enosta löytynyt tyttöystävä lähti proviisoriksi Jämsään, Lampelakin kiinnostui Keski-Suomesta ja sai papin paikan Muuramesta.

Nyt Maija Lampela on ollut Muuramessa pitkään apteekkarina. Sopimusta on jäljellä kaksi vuotta.

Lampeloiden tytär opettaa uskontoa ja poika opiskelee metsätieteitä.

Simo Lampelan aikaa Muuramessa on leimannut kunnan voimakas kasvu. Väkiluku on lähes tuplaantunut yli 10 000:een. Kirkkoon kuuluvien osuus kuntalaisista on samassa ajassa vähentynyt, mutta se muutos on ollut loivempi. Noin 90 prosentista on tultu alle 80:een.

Tämän vuosikymmenen jättiurakka Muuramen seurakunnassa tehtiin Alvar Aallon suunnitteleman kirkon hyväksi.

Rakennus kaipasi peruskorjausta muun muassa sisäilmaongelmien vuoksi. Lampela oli yksi oirehtijoista. Lauluääni – ”se vähäinenkin” – tahtoi kadota alttarilla.

Peruskorjauksen yhteydessä kirkko ennallistettiin alkuperäistä vastaavaan asuun ja väreihin. Kirkkotarha palautettiin pihaan.

– Vaikka työmaalla äijät naljailivat toisilleen, kaikesta aisti, että tässä ei maalata vain lautaa, vaan tehdään muuramelaisille kirkkoa.

Takana on tuhansia kirkollisia toimituksia. Kerran Lampela ihmetteli, kun kirkolle kokoontui samaksi kellonlyömäksi kaksi hääseuruetta. Syyksi selvisi tuplabuukkaus.

– Eräissä ristiäisissä vauva päräytti kunnolla. 5-vuotias isoveli pelasti suvun kunnian ja sanoi mulle, että se olit sinä!

Hurjin juttu sattui Enossa.

– Tuli puhelu oikeuslääketieteen laitokselta. Jos jätetään kirosanat pois, muuta puhetta ei paljon ollut. Meille oli lähetetty väärä vainaja.

Siunaustilaisuus oli jo ehditty pitää ja arkku laskea maahan. Se piti kaivaa ylös. Lampela joutui kertomaan erehdyksestä omaisille. Hän halusi tehdä sen kasvokkain.

– Minulla ei ollut autoa, joten ajelin oikeuslääketieteellisen piikkiin taksilla pitkin Pohjois-Karjalaa.

Eläköityminen on heijastunut Lampelan uniin. Yhtenä yönä hän pyrki teologiseen tiedekuntaan ja sai eteensä pääsykoetehtävän, joka oli ”täysin käsittämätön matemaattinen kaava”. Toisena yönä hän oli menossa luennolle, kunnes tajusi, että onkin eläkkeellä.

Mitä aiot tehdä eläkkeellä?

– Vähän rauhoittelen, hoidan kotia, passaan rouvaa; mie olenkin jo käynyt viemässä lääkkeitä joillekin hoitokodeille ja muille asiakkaille. Aiemmin en käestänyt sinne. Ja ihan rehellisesti sanottuna jos saisin vähän painoa pois.

Virallisesti Simo Lampelan pesti kirkkoherrana päättyy 31. elokuuta. Parhaillaan hän jo pitää pitämättömiä lomiaan. Lähtösaarna kuullaan helatorstaina.