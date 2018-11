Koko Suomi leipoo: Jyväskylän Pinja Jylänki pääsi jatkoon

Jyväskyläläinen opiskelija Pinja Jylänki leipoi itsensä jatkoon maanantaina MTV:n Koko Suomi leipoo - ohjelmassa. Suomen parhaan kotileipurin titteliä tavoitteli alunperin 12 harrastajaleipuria, joista kaksi on jo joutunut jättämään kisan.

Maanantain jaksossa valmistettiin ensin teknisenä tehtävänä tomaatti-vuohenjuustoquiche, ja taidonnäytteessä loihditaan monen eri kulttuurin leivonnaisia. Jylänki teki marokkolaisen meskoutakakun. Siinä oli mantelikakkupohja ja koristeena karamellisoituja appelsiinin viipaleita. Niiden kauneutta tuomaristo Markus Hurskainen ja Mika Parviainen kehuivat erityisesti.

Kilpailijaesittelyissä Jylänki kertoo, että näkee itsensä kokeilevana perfektionistina. Leipominen on hänelle itsensä haastamista ja jatkuvaa kokeilua, joka tuottaa nautintoa varsinkin, kun pitkän leipomisen jälkeen lopputulos on sekä visuaalisesti kaunis että maukas. Toisaalta leivonnaisen epäonnistuessa on hommasta nautinto kaukana. Jylänki pitää bravuurinaan sokerimassalla päällystettyjä kakkuja, joiden koristelussa saa päästää luovuuden valloilleen. Pienet yksityiskohdat ja kauniiden koristeiden tekeminen on hänen lempipuuhaansa.

Opiskelun ja leivonnan ohella Jylänki tykkää haastaa itseään urheilun parissa. Harrastuksia ovat kuntosali, hiihto ja lenkkeily.

Leivontaohjelman neljännellä tuotantokaudella nähdään kymmenen jaksoa. Ohjelman juontaa Anne Kukkohovi ja se nähdään MTV:llä maanantaisin kello 20.