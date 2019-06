Kokovartalomies juoksuttaa jyväskyläläisiä Rantaraitilla, johon hän on tykästynyt – "Kaikista ihmisistä löytyy se toivo, että saavuttaisi taas paremman kunnon"

Sitä voisi luulla, että hikipäässä hölkkäämisestä on koomisuus kaukana – että homma on totista touhua ainakin juoksijoille itselleen. Koomikko Sami Hedbergin lanseeraamassa Pullukka Run -tapahtumassa ollaan toista mieltä. Tämä näkyy jo siitäkin, että kuusi vuotta järjestetyissä juoksuissa on nähty hikoilemassa muun muassa Tarzan, monta eläinhahmoa ja joukko supersankareita.

– Olen järjestänyt matalan kynnyksen juoksutapahtumia Vierumäellä ja Kuopiossa. Tänä vuonna tullaan Jyväskylään, Hedberg sanoo.

Hän seurustelee jyväskyläläisen laulaja Saija Tuupasen kanssa, mutta Pullukka Runiin hän tulee yksin pariskunnan päällekkäisistä aikatauluista johtuen.

Ilmainen juoksutapahtuma on kaikille avoin iästä ja kunnosta riippumatta. Hedberg sanoo, ettei juoksussa ole edes pullukkuuden vaatimusta.

– Moni on sanonut, että massajuoksutapahtumissa voi tulla joskus sellainen olo, että kuulunko mä tänne, kun kaikki muut näyttävät niin hyväkuntoisilta ajanmittauskelloineen kaikkineen.

Hedbergin mielestä tosissaan juoksemisessa ei ole mitään vikaa, mutta tarjolla on hyvä olla myös tapahtumia, joihin uskaltaa tulla vaikka ei täyttäisikään kaikkia stereotyppisen juoksijan oletuksia.

– Mulle isoin juttu on ollut se, kun ihmiset ovat tulleet sanomaan osallistuneensa Pullukka Runiin siksi, että ajattelivat, että jos Sami Hedberg pystyy juoksemaan, niin kyllä mekin pystytään.

Hedbergiä puri liikuntakärpänen jo nuorena. Hän aloitti 7-vuotiaana koripallon pelaamisen ja juoksi oranssin pallon tahdittamana 23-vuotiaaksi asti. Kun aktiivinen pelaaminen jäi, pääsi kuntokin rapistumaan.

– Olen varma, että melkein kaikista ihmisistä löytyy se toivo, että saavuttaisi taas paremman kunnon.

Hedberg havahtui itse liikunnan tärkeyteen viimeistään 2015 lähtiessään 365 keikan kiertueelle.

– Ymmärsin, että se on fyysisestikin niin iso juttu, että sitä varten täytyi olla kunnossa.

Pullukka Run tapahtuman hän oli kuitenkin polkaissut käytiin jo ennen tätä, vuonna 2013.

Jyväskylän juoksu starttaa lauantaina Lutakon aukiolta. Rantaraitin kokonaispituus on 13 kilometriä, mutta Hedbergin juoksussa kierretään viiden kilometrin reittiä Kuokkalan sillan ja Ylistön sillan välillä. Kierroksia voi heittää haluamansa määrän. Hedberg tähtää itse kymmeneen kilometriin.

– Meinasin joskus juosta maratonin, mutta se oli liian iso matka. Vedin sitten puolimaratonin Helsinki City Runissa ja päätin, että ikinä ei tarvitse ainakaan pidempää matkaa juosta.

Jyväsjärven ranta on Hedbergille tuttu. Hän on kiertänyt sitä pariinkin kertaan keikkaillessaan Jyväskylässä.

– Siellä on kiva rantamaasto, hyvä pohja ja kaunis maisema.

Jyväskylän etuja oli sekin, että juoksu oli helppo tuoda keskustan läheisyyteen.

– Kuopion Pullukka Runissa saa kierroksen aikana kuulla sellaiset 500 kertaa "jaksaa, jaksaa" -kannustuksen. Saa nähdä miten on Jyväskylässä, Hedberg sanoo ja nauraa.

Vaikka juoksu ottaisi kovillekin, kääntyy itku iltaa kohdin iloksi. Hedberg vetää Paviljongissa kaksi itsenäistä stand up -showta ja lupaa viljellä niissä juoksuhuumoriakin. Syksyllä hän lähtee Kokovartalomies 5 -kiertueelle, joka rantautuu Jyväskylään lokakuussa.

Hedberg sanoo Suomen komiikan kentän kasvaneen ja ruuhkautuneenkin ajoista jolloin hän aloitti päätoimisen stand up -uransa vuonna 2005.

– Aikoinaan olin yksi harvoista konserttisalikiertueita tekevistä koomikoista, mutta nyt meitä on monta. Tämä on tietysti hieno homma. Mä olen aina sitä mieltä, että nauraminen ja huumori eivät saa loppua maan päältä. Komiikka voi muuttaa muotoa, mutta perusidea ei tule koskaan loppumaan.

Hedbergistä komiikan häviäminen olisi vähintäänkin yhtä kummallista kuin jos musiikin tekeminen loppuisi. Kyse on ihmisen perustarpeista ja komiikka on löytänyt tiensä ihmishistorian synkimpiinkin hetkiin.