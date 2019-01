Kolumni: Autoradio toi lämpöä pakkasten keskelle

Ajoin töihin 25-asteen pakkasessa. Auto oli jäykkä ja sormia paleli hanskoista huolimatta kylmällä ratilla. Henki huurusi niin, että pelkäsin ikkunan jäätyvän sisäpuoleltakin ennen kuin lämmityslaite ehtii muuttaa ”pakkasinfernon” siedettäväksi.

Avasin radion. Radio Nostalgiassa soi The Beach Boys -yhtyeen Good vibrations. Sen aurinkoisempaa surffibiisiä saa hakea. Kontrasti auton ulkopuolella olevaan maailmaan oli niin suuri, että oli pakko vähän nauraa ääneen. Yhtäkkiä pakkanen ei tuntunutkaan niin kireältä, eikä sormiakaan enää palellut. Mietin, että Nostalgian slogan ei ole turhaan ”Hyvän Mielen Radio”. Niin hauska ja pörröinen fiilis hanki-surffista tuli.

Nostalgia tarkoittaa muuten terminä menneiden aikojen ikävöintiä. Radio Nostalgia taas on 2011 perustettu kaupallinen radiokanava, joka on osa Ranskan NRJ:n hallinnoimaa Euroopan suurinta radioketjua. Suomen lisäksi Nostalgia kuuluu 11 maassa ja menisin vaikka vannomaan, että The Beach Boys kuuluu kaikkien näiden kanavien ohjelmistoon.

Seuraavaksi kanavalla soi yhdysvaltalaisenUgly Kid Joe -yhtyeen Cats In the Cradle. Vaikkei tässä biisissä aurinko paistanutkaan, 90-luvun hittibiisi lämmitti sekin mieltä. Olisin kai hoilannut kappaleen loppuun asti, ellen olisi jo saapunut työpaikan pihaan ja tuntenut sammutetun auton jäähtyvän uhkaavan nopeasti parkkiruudussa.