Kolumni: Elokuva ei ole pelkkää elokuvaa

Televisio-ohjelmien ja elokuvien sisällöllisistä ratkaisuista syntyy tasaisesti kohuja. Esimerkiksi uutiset, joiden mukaan uudessa James Bond -elokuvassa esiintyy tummaihoinen naisagentti 007, räjäyttivät sosiaalisen median loputtomaan juupas-eipäs-keskusteluun. Harva tosin jaksoi selvittää, mitä Lashana Lynchin naisroolista Bondissa tiedetään.

Tietämättömyyttäkin enemmän ärsytti jokaisessa tällaisessa kohussa toistuva argumentti: ”Mitä tästä meuhkataan, sehän on vain elokuvaa.” Tai kuten eräskin James Bond -uutisen some-kommentoija muotoili: ”Fiktiivisen hahmon esittäjä vaihtuu toiseen. Voisiko joku kertoa, kuinka tämä vaikuttaa minun elämääni?”

Vastaan arvon besserwisserille: yllättävän monella tavalla.

Suomalaiset kuluttavat audiovisuaalisia sisältöjä tunteja päivässä. Mediakasvatusseuran tilastojen mukaan yli 45-vuotiaat katsovat pelkästään televisiota keskimäärin 130 minuuttia vuorokaudessa. Totta kai sillä on merkitystä, miten noiden tuntien aikana kuvataan vaikkapa mieheyttä, naiseutta ja sankaruutta. Noiden tuntien aikana voidaan vaikuttaa ihmisten asenteisiin, ennakkoluuloihin ja tietoisuuteen paljon tehokkaammin kuin esimerkiksi yhdelläkään tietokirjalla.

On mahtavaa, että juuri James Bondin sisällöllisistä ratkaisuista käydään vireää keskustelua. Bond on yksi maailman ikonisimmista elokuvasarjoista, jonka luomaa brändiä miljoonat kuluttajat jäljittelevät. Jos sillä ei ole vaikutusta, niin millä sitten on?