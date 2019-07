Kolumni: Ensimmäinen annos on ilmainen – mobiilipeli ärsyttää pelikonkaria

Vaikka olen ollut videopelaaja vuosikymmeniä, mobiilipeleistä en ole innostunut. Miksi tuijottaa pientä ruutua ja kuunnella piipitystä, kun kotoa löytyy 65-tuumainen telkkaria ja surround-ääni?

Uuden puhelimen kunniaksi päätin kuitenkin hankkia mieluisan kännykkäpelin. Lopulta löysin sellaisen. Sen nimi on Empires & Puzzles, mutta se on tässä jutussa epäoleellista. Pääsin kokemaan ”ilmaisen” pelin liiketoimintamallin käytännössä. Se on hyvin koukuttava ja muistuttaa huumekauppaa.

Ensin peli etenee vaivatta ja nopeasti. Saan palkintoja ja kehuja jatkuvasti. Valtakuntani kasvaa vauhdilla. Muutaman tunnin jälkeen tulee seinä vastaan lähes kertalaakista. Kenttä ei mene millään läpi, vaikka olen pelaamisessa jo aika näppärä.

Peli tarjoaa keinoja parantaa joukkueeni tasoa ja varusteita. Ne tietenkin maksavat. Pidän periaatteeni, en maksa. Halvin varustesetti maksaa muutaman euron, kallein 120 e. Aika paljon ”ilmaisesta”.

Puhelimeen tulee muistutuksia pelin etenemisestä ja tietoa ilmaisesta sälästä, jotka eivät kuitenkaan etenemistä käytännössä auta. Kupletin juoni on selvä: maksa tai peli tuottaa sinulle ilon sijaan turhautumista.

Ei tässä mitään ihmeellistä ole, näinhän homma toimii. Mutta pelikonkaria tuo ärsyttävää kovasti. Olisin mielelläni maksanut pelistä kerralla vaikka kympin. Kymppiä mikromaksuihin en kuitenkaan suostu pistämään, sillä kiristykseen ei pidä antautua.