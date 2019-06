Kolumni: Hääaiheisissa tositv-ohjelmissa kaikki luulevat olevansa erityisiä ja ovat silti samanlaisia

Tiedätte, miten homma näissä reality tv-ohjelmissa menee. Häät ovat tulossa, joten morsiamen pitää hankkia hääasu. Tarkkaa touhua, sen pitää olla juuri omanlaisensa.

Asua etsitään pitkään ja useampaa mallia kokeillaan. Ystävillä ja sukulaisilla on omat näkemyksensä ihannemorsiuspuvusta. Pian myyjä hymyilee hieman väkinäisesti, kun homma ei tunnu etenevän.

Sitten se lopulta löytyy, täydellinen morsiuspuku! Sitä ihastellaan joukolla kauniin morsiamen päällä. Se on puhtaanvalkoinen, ja siinä on lukuisia yksityiskohtia. Näyttävä asu tulee kalliiksi, mutta on jokaisen rahayksikön arvoinen.

Siihen ei kukaan koskaan puutu, että asu näyttää ihan samanlaiselta kuin kaikkien muidenkin morsianten hääasu. Yksityiskohdissa on toki eroja, mutta niillä ei ole mitään käytännön merkitystä. Onhan asu juuri omanlainen ja sinun näköisesi. Eli samanlainen kuin muillakin.

Vaan eipä hätään, sillä sitten on itse päätapahtuman, häiden, vuoro. Jos morsiusasu oli vaikea valita, häissä vasta tekemistä riittääkin. Neuvojia on entistä enemmän ja sitä myötä tietenkin mielipiteitä.

Yksityiskohtia on ainakin tuhat, ja jokainen niistä on oma valintansa. Morsian on stressaantunut ja näyttää luonteensa huonot puolensa.

Mutta lopulta häät saadaan kasaan. Tilaisuus on kaunis ja romanttinen. Vieraat ovat tyytyväisiä. Rakastavaiset saavat toisensa seremoniassa, joka on juuri omanlaisensa, hääparin näköinen.

Kukaan ei taaskaan puutu siihen, että häät olivat ihan samanlaiset kuin muillakin. Yksityiskohdissa on toki eroja, vaan ei mitään oleellista. Naapuritalon hääparin haki vanha kuplavolkkari, meidät aito amerikanrauta. Onhan se valtava ero ja juuri meidän näköistä.

Lopetetaan tämä pelleily. Lainataan se morsiusasu siltä naapurilta, sitähän on käytetty vain kerran. Mitä itse häihin tulee, riittää, kun tilaat "peruspaketin”.