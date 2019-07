Kolumni: Hän on miehistä kaikkein parhain

Kenellä Hollywood-tähdellä on juuri nyt paras imago? Oikea vastaus on Keanu Reeves, tämän hetken cooliuden huipentuma. Mies on näinä aikoina kaikkialla ja aina hyvässä valossa. Miten tässä näin pääsi käymään?

Toki miehellä on takanaan komea ja pitkä ura, mutta siinä mielessä hänet päihittää moni Hollywood-tähti. Mies on hyppinyt sujuvasti tyylilajista toiseen. Matrixin Neo ja toimintasankari John Wick tuovat coolin tyypin maineen väkisinkin.

Imagovoiton Keanu Reevesille on kuitenkin tuonut sosiaalinen media. Reeves liikkuu ihmisten ilmoilla ilman seuruetta tai henkivartijoita. Hän on aina ystävällinen kaikille yhteiskuvan pyytäjille ja nimikirjoitusten metsästäjille.

Keanu on myös antelias mies, eikä hän pidä siitä minkäänlaista meteliä. Miehen tiedetään antaneen miljoonia lastensairaaloilla. Lentokoneeseen jonottaessaan hän auttaa rahapulaan joutunutta kanssamatkustajaa. Keanu Reeves -meemit ovat jo oma meemien alalajinsa. Googlatkaa vaikkapa ”sad Keanu”.

Julkisuudessa Reeves esiintyy positiivisena, vaatimattomana ja nöyränä ihmisenä. Viimeinen niitti imagovoittoon on kyky itseironiaan. Keanu osaa nauraa itselleen ja imagolleen. Katsokaapa vaikka Netflixin romanttinen komedia Always Be My Maybe, jossa hän esittää sivuroolissa itseään. Riemastuttavaa. Eihän tällaista miestä voi olla rakastamatta.

Maailma ja Hollywood tarvitsevat enemmän keanureevesejä ja vähemmän kardassianeja.