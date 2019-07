Kolumni: Huonoa käytöstä, avioeroja, kesäloma, ulkopolitiikkaa ja ikuisuuskysymyksiä

Helsingin hovioikeus tuomitsi äskettäin sakkoihin miehen, joka oli johtanut ammuntaa Ilmavoimien harjoitusleirillä huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Niin ne ajat muuttuvat. Toisen maailmansodan ihme kotirintamalla koettiin osin siksi, että kaukopartiomiehille annettiin huumausaineeksi luokiteltavaa pervitiiniä. Ja jos suomalainen mies joskus korsusotaan vielä joutuu, Lemmenjoen tapahtumat vaikuttavat noiden tarinoiden rinnalla ihan lastensaduilta.

??? Mitä voidaan sanoa ulosottovelkaisen liikemiehen yrityksestä piilottaa 650 000 euroa käteistä kahvipaketteihin pakattuina? Juhlamoka.

Iltalehden otsikon mukaan muuan ”Mies etsi hihattomassa paidassa 12–20-vuotiaita tyttöjä Suviseuroille vaatimuksena neitsyys”. Luonnollisesti poliisi epäilee tapauksessa seksuaalirikosta. Että hihattomassa paidassa... Hyi helvetti!

??? Mitä eduskunnan kanslia ehdottaa ratkaisuksi kansanedustajien taksimaksuihin Joonas Köntän tapauksen jälkeen? Könttäsummaa.

Tämä on varma tieto. Toimittaja Jamal Khashoggin murhasta epäillyn Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin ja eräiden muiden korkea-arvoisten saudivallanpitäjien osuutta miehen murhaan ei koskaan oikeasti tutkita. Näin siksi, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia lain edessä. Toiset vain ovat tasa-arvoisempia.

??? Mihin johti se, että aikoinaan huippu-urheilussa joku suomalainen ”onnistui avaamaan mitalitilin”? Siihen, että mitalitkin ovat nykyään kortilla.

Esimerkki politiikan selkokielestä. IS-otsikko kertoi äskettäin presidentti Sauli Niinistön arvion Isis-vaimoista näin: ”Heidän on ollut mahdotonta välttyä tietämästä, mitä kaikkea Isis on operoinut”. Suomeksi: ”Heidän on täytynyt tietää”.

??? Mikä muuttuu ensi talvena uuden hallituksen myötä laskettelukeskuksissa? Rinne-tiedotteet.

55-vuotias pöytätenniksen pelaaja on varmistanut paikkansa Tokion olympialaisiin. Ei varmaan kisojen vanhin osanottaja mutta ei kaukaa liippaa kisoissa, jotka aikoinaan kehitettiin nuorison kohtaamispaikaksi. Mies osallistuu kisoihin hurtilla huumorilla kertoen, että ravintolasta pöydän varmistaminen onnistuu paljon vaikeammin.

??? Nyt on selvinnyt, millä liikkeillä nainen saa kehonsa nopeimmin kesäkuntoon? Plastiikkakirurgisilla.

Keskisuomalaisilla naisilla ei nyt ole ollut mieslykkyä. Ensin kertoi Lotta Näkyvä erostaan, sitten kuultiin Maria Lundin ja Valtteri Tynkkysen erosta. Jos Lotta löytää nopeasti rinnalleen uuden miehen, tapauksessa on sellainen vaara, että hänen jääkiekkoilevaa ex-miestään Kristian Näkyvää aletaan pitää vaihtopelaajana...

??? Mikä on venäläisurheilijoiden suosikkiaforismi? “Wada ei venettä kaada.”

Kesäloman kunniaksi lopuksi golfpiireille valkoisen pallon kokoinen sisäpiirivitsi: Miksi kutsutaan golfkentällä päämäärättömästi vaeltavaa pelaajaa? Samoojaksi.

??? Mikä ero on Saksassa politiikassa ja pornoteollisuudessa esiintyvällä VIP-naisella? Toinen kuvataan vapinakohtauksissa, toinen taas...