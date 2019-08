Kolumni: Katsokaa televisiosta Frendejä ja Bondeja – ja halatkaa

Vuosi sitten ihmettelin, miksi kauan sitten tehtyjä tv-sarjoja tai elokuvia arvioidaan nykykontekstissa, kun jokainen tuotos on aikansa lapsi.

Tilanne ei ole muuttunut. Tänä kesänä negaa on kirvoittanut Frendit, jota Sub on tuutannut ulos isolla kauhalla sarjan 25-vuotisjuhlan kunniaksi. Raippaa ovat saaneet myös kesä-Bondit Nelosella.

Jos et ole törmännyt kritiikkiin edellä mainittuja kohtaan, niin huoli pois! Sitä on esiintynyt lähinnä poliittisesti ylikorrektien kesken. Me poliittisesti epäkorrektit voimme olla yhä sitä mieltä, että sekä Frendit että Bondit ovat erinomaista viihdettä. Niitä aikansa lapsia.

Viittasin alussa toimittaja Ina Mikkolan tekstiin, jonka mukaan ”kehopositiivisuuden ja intersektionaalisuuden näkökulmista tarkasteltuna Sinkkuelämää on floppi”. Tässä on villakoiran ydin. On epäreilua arvioida vanhoja tuotoksia käsitteillä, joita ei ollut niiden tekoaikaan olemassakaan. Näistä ovat saaneet osansa myös Frendit ja Bondit.

Frendejä on moitittu myös homofobiseksi, joka on aika suoranuottinen tulkinta. Vaikka homoläppää onkin jaksossa kuin jaksossa. Myös miespuolisten ystävien väliset halaukset ovat sarjassa hassuttelun aihe.

Mutta olitko sinä vähän homofobinen 1990-luvulla? Tai aiemmin? Oletko enää?

Ja mies! Koitko miespuolisen ystävän halaamisen aiemmin kiusallisena, mutta tuntuuko se nykyään jo melko luontevalta?

Näin me ihmiset kehitymme. Mutta vanhoja suosikkejamme meidän ei silti pidä hylkäämän.