Kolumni: Kinkunsulatusdisko kotosalla

Meidän nuorimmainen lapsemme on neljä vuotta vanha ja erittäin innokas diskomies. Tässä tapauksessa intohimo musiikkia kohtaan ei syttynyt päivähoidon musiikkituokiossa tai muskarissa vaan ruudun ääressä. Lapsi ei tiedä mitään parempaa, kuin Idolsin finaalijakso, jossa räppää Leo Pakarinen. Nyt uusi, lähes pakkomielteinen päähänpinttymä on Voice of Finlandin ensimmäinen Ääni ratkaisee -jakso.

Nämä kaksi ohjelmaa ovat vallanneet olohuoneen telkkarin ruutuajan perusteellisesti. Me muut perheenjäsenet olemme vienosti sitä mieltä, että olisi ihan kiva vilkaista välillä uutisiakin. Teinitkin tykkäisivät katsoa Netflixiä silloin tällöin kännykkää suuremmalta näytöltä.

Juu, kyllä se onnistuu, mutta sitä ennen täytyy käydä perusteellinen keskustelu nelivuotiaan tahtoikäisen kanssa. Tilanne äityy helposti kinaksi. Pieni, suloinen pörröpää on kehittänyt piinkovan taistelumetodin. Hän kiljuu suoraa kurkkua kunnes saa tahtonsa läpi ja Leon takaisin ruutuun.

Melkoinen peikkolapsi tämäkin.

Mutta koska olen neuvokas vanhempi, olen kehittänyt vaihtoehtoisen musiikkituokion, joka vapauttaa television Idolsin ikeestä. Ostin edullisen, langattoman kajarin, jonka voi lykätä keittiön pöydälle ja avot: disko on auki ja musiikin valtameri käden ulottuvilla.

Sitten vaan napsitaan kännykästä jokaisen lempipiisit kehiin: ensin lapsen suosikit Leo ja Vilma Alina, sen jälkeen äidille Dire Straitsia ja lopuksi isukki kuittaa:

”Soita Paranoid”.