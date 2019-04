Kolumni: Kolme hyvin erilaista televisiosarjauutuutta

Silvia Petersen (Cecilie Stenspil) on huijari, jolla on omatunto – hän on päättänyt huijata vain ”pahoja” poikia. Kaikki sujuu hyvin, kunnes hän tulee huijanneeksi Tanskan pahinta rikollista. Silvian on pakattava kiireesti matkalaukkunsa ja muutettava toiselle puolelle maapalloa Uuteen-Seelantiin.

Hän huomaa pian, että myös hänen Tanskaan jääneet äitinsä ja tyttärensä ovat vaarassa ja yrittää epätoivoisesti saada kummatkin luokseen turvaan. Näistä asetelmista käynnistyvät Viaplayn uuden alkuperäissarjan Straight Forward tapahtumat.

Warrior on toiminnantäytteinen rikosdraama, jonka tapahtumat sijoittuvat 1800-luvun lopun San Franciscoon ja siellä Chinatownissa käynnissä olevaa julmaan sotaan. Sarjan päähahmona nähdään Kiinasta salaperäisissä olosuhteissa saapunut itämaisten taistelulajien taitaja Ah Sahm (Andrew Koji), joka päätyy yhden Chinatownin vaikutusvaltaisimman rikollissuvun palkkalistoille. Etelä-Afrikan Cape Townissa kuvattu sarja on saanut innoituksensa legendaarisen Bruce Leen kirjoituksista. Vastaavana tuottajana toimii Leen tytär Shannon Lee.

Draamakomediasarja Special perustuu luojansa Ryan O’Connellin omakohtaisiin kokemuksiin. O’Connell myös näyttelee ”itseään”. Tuottajakuntaan kuuluu muun muassa Rillit huurussa -sarjasta tuttu Jim Parsons.

Päähenkilö on noin 25-vuotias cp-vammainen nuorimies Ryan (O’Connell). Ryan on myös homoseksuaali, ja nyt hän päättää tulla ulos kaapista. Uuteen elämään kuuluu myös ensimmäinen työpaikka ja itsenäistyminen äidin huolenpidosta.

Homous ei pitäisi olla enää iso juttu kenellekään, mutta homouden ja cp-vammaisuuden yhdistelmä saattaa olla. Sarja ei kuitenkaan provosoi, vaan on lämminhenkinen, hyvätahtoinen ja pienen ihmisen puolella.