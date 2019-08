Kolumni: Kun sukupuoli vaihtuu, nimi kuolee

Netin paras ja suosituin elokuvatiedon lähde Internet Movie Database on tehnyt mielenkiintoisen muutoksen käytäntöihinsä. Henkilötiedoissa ei enää välttämättä mainita transsukupuolisen viihdealan ihmisen syntymänimeä lainkaan. Muutosta ovat ajaneet LGBTQ-ihmisten etujärjestöt muullakin kuin vain IMDb:n suhteen.

Eli kun ihminen on korjannut sukupuoltaan ja saanut uuden nimen, vanha nimi on ikään kuin kuollut. Vanhaa nimeä on silloin turha enää muistaa tai käyttää. Käytäntöä kutsutaan englanniksi termillä ”dead-naming”. Lisäksi transsukupuolisten ihmisten julkinen ”paljastaminen” netissä saattaa johtaa syrjintään, varsinkin länsimaiden ulkopuolella.

IMDb pohtii tilannetta tapauskohtaisesti, kunhan syntymänimensä poistamista vaativa ihminen tai hänen edustajansa ottaa heihin yhteyttä.

Käytännön esimerkki. Yllätyshitti Matrixin (1999) takana olivat veljekset Larry ja Andy Wachowski. He ohjasivat elokuvan tiiminimellä The Wachowski Brothers. Nykyään he ovat siskokset Lana ja Lilly Wachowski. Myös Matrix-elokuvien IMDb:n tiedoissa he ovat nykyään Lana ja Lilly.

Aluksi uusi käytäntö tuntui turhan pitkälle menneeltä poliittiselta korrektiudelta. Joku selkäranka pitäisi olla meillä suvakeillakin. Tarkemmin asiaa pohtien aloin ymmärtää sitä. Muutoksesta tuskin on haittaa kenellekään, mutta siitä voi olla hyötyä joillekin. Mutta hieman hämmentävältä tämä silti vanhasta cis-pierusta tuntuu.