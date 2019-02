Kolumni: Kun tunnemyrsky saa kulmakarvan kohoamaan

Mäkihyppääjä ja viihdetaitelija Matti Nykänen sekä legendaarinen bändipersoona ja Yö-yhtyeen solisti Olli Lindholm siirtyivät hiljattain tuonpuoleisiin.

Joku valistuneempi voi olla sitä mieltä, että vaaran merkit olivat nähtävissä. Me rivikansalaiset, jotka emme tilaa sensaatiolehtiä periaatesyistä (toki selailemme ne salaa kampaajalla tai parturissa), järkytyimme muuttuneesta maailmanjärjestyksestä melkoisesti.

Jos olet elänyt nuoruutesi 80-luvulla, olet kasvanut kummallisesti kiinni Matti Nykäsen sankaritekoihin ja kompastumisiin, olipa tahtotila mikä tahansa. Ja taustalla ovat soineet Yö-yhtyeen hitit: Joutsenlaulu, Ihmisen poika, Rakkaus on lumivalkoinen…

Nyt nämä aikalaiskokemuksemme virstanpylväät ovat jättäneet maallisen vaelluksensa. Me jäljelle jääneet olemme hukassa. Kuinka meille käy?

Lohtu ja turva löytyvät läheltä, televisiosta. Arkiaamuisin meitä saapuu tapaamaan Agatha Christien luoma yksityisetsivä Hercule Poirot (Ylen Ykkönen, joka päivä kello 10). Kaaottisessa maailmassa on huojentavaa, että tietyt asiat toistuvat aina samanlaisina, tässä tapauksessa salapoliisisarjan episodit.

Yksityisetsivä Poirot on tuttu, turvallinen ja ennalta-arvattava. Hillitty, hyvä käytös on tavaramerkki. Kulmakarvan kohoaminen on merkki tunnemyrskystä. Kun Poirot menettää lopullisesti malttinsa, ankkamaisen kävelytyylin rytmi kiihtyy jonkin verran.

Parasta hermolepoa elämän todellisista ja kuvitelluista myrskyistä.