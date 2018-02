Kolumni: Liian hauska vieras pilaa television viihdepaneelin tunnelman

Muutama viikko sitten istahdin alas katsomaan uusintaa Pitääkö olla huolissaan -ohjelmasta. Siis tätä viihdepaneelia, jossa ”vakiokekkulit” eli kirjailijat Kari Hotakainen, Miika Nousiainen ja Tuomas Kyrö vastaavat Jenni Pääskysaaren juonnoilla katsojien lähettämiin kysymyksiin. Mukana on pakollinen vieras, joka on tuttu teeveestä tai muuten alansa julkkis.

Katsomassani jaksossa näyttelijä Maria Ylipää selostaa värikkäästi hauskaa juttua alamäkeä kiitävästä ruumisarkusta.

Pitääkö minun olla huolissani, kun hymyhermoni hyytyy? Olen sentään useamman kerettiläisen käännyttänyt ohjelmauskoon kaivamalla kännykästä parhaita pätkiä pikkutunneilla sohvannurkassa.

Jos vieras on liian sujuva, supliikki tai hauska, tunnelma on pilalla. Jos Jenni Pääskysaari erehtyy päivittelemään itse, kuinka he nyt tässä näin pöhkölle jutulle hekottelevat, tunnelma on pilalla.

Jos katsojan käyrä on koholla jo ennen ohjelman alkua, tunnelma on ollut todennäköisesti pilalla jo pitempään.

Parhaimmillaan ohjelma on silloin, kun vieraskin on ulapalla. Kun vakiopanelisti ei pysty hysteeriseltä hekotukseltaan artikuloimaan ajatustaan loppuun. Kun juttu kasvaa absurdiksi.

Menneiltä kausilta on jäänyt mieleen Petteri Summasen sekava selostus mökkirannan ihmeellisestä uimareissusta sekä Pirjo Heikkilän demonstraatio aiheesta, miten auton konepelti avataan.

Mutta ykkönen on Kari Hotakainen ja lakoniset lausahdukset. Kuten esimerkiksi: Kebab on nahkasalaattia.