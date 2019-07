Kolumni: Mainos, jota ei olisi pitänyt analysoida – Ruuhkainen silta symboloi tukkoista suolistoa ja luonnollinen Elovena-tyttö kuitujen tuomaa helpotusta

Eloveena-mainoksessa on ruuhka ja ihmiset ovat autoineen jumissa sillalla. Moni avaa oven ja nousee tielle kummastelemaan tilannetta. Mikään ei liiku minnekään ja tunnelma on harmaa. Sitten siltaa pitkin kulkee avojaloin ja vapahtajanelkein kansallispukuinen Elovena-tyttö. Hän hymyilee ja väritkin palaavat maailman.

Olen nähnyt mainoksen monesti, mutta en ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi mistä sillassa ja tytössä oikein on kyse. Ja toivoisinpa melkein etten olisi tullut asiaa miettineeksi...

Ei tarvitse olla kirjallisuudentutkija tai media-analyytikko ymmärtääkseen, että ruuhkainen silta symboloi tukkoista suolistoa ja luonnollisen avojalkainen Elovena-tyttö kuitujen suolistoon tuomaa helpotusta.

Taiteilija Joel Viktor Räsäsen 1925 luomaan Elovena-tyttöön on kautta aikojen suhtauduttu melko suojelevasti. Tuotteen kuvastoa on muokattu, mutta vain hillitysti ja varoen. Vuosien saatossa tytön silmät ovat muuttuneet sinisistä ruskeiksi, hiukset ovat lyhentyneet ja helmat liehuneet villimmin. Kyse ei ole siitä, että vain Elovenalla oltaisiin oltu maltillisia. Kyse on kuluttajien konservatiivisuudesta.

Kun Elovena-tyttö puettiin kerran kokeilumielessä nykyaikaisiin vaatteisiin, alkoi kuluttajapalautetta virrata. Nykyajan humputuksista päätettiin luopua kansallispuvun hyväksi. Jännää sinänsä, että mekon vaihtaminen farkkuihin synnytti syviä tunteita, mutta Elovena-tytön rinnastaminen kakkaan on ihan ok.