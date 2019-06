Kolumni: Mediasta kertovat sarjat ovat ihanasti irrallaan todellisuudesta – veikkaanpa, että sairaalasarjojen kohdalla tilanne on sama

Televisiossa menee tällä hetkellä ainakin kaksi sarjaa, jotka kertovat toimittajan työstä. Itsekin muutaman vuoden alalta leipäni repineenä (no okei, 30 vuotta) on mielenkiitoista seurata median meininkiä fiktiivisessä valossa.

Sunnuntaisin voi seurata uusintana Krista Kososen otteita nuorena toimittajana sarjassa Uutishuone, jossa kurkistetaan 60-luvulle ja kylmän sodan aikaiseen Yleisradion uutistoimitukseen. Perjantai-iltaisin päästetään irti vallan vahtikoirat brittisarjassa Press.

Kummatkin sarjat ovat arjen puurtajan näkökulmasta ihanasti irrallaan todellisuudesta. Veikkaanpa, että sairaalasarjojen kohdalla tilanne on sama: draaman kaari vaatii ihan jonkin verran arkielämää kireämpää pingoitusta, jos se meinaa katsojan koukuttaa.

Vallan vahtikoirat kertoo kahden kuvitteellisen brittilehden raadollisesta kilpailusta mediamarkkinoilla.

The Herald tarjoilee lukijoilleen laatujournalismia vakavista aiheista. The Post puolestaan on puhdas keltaisen lehdistön edustaja kaikessa raadollisuudessaan: ihmisen tarina uhrataan myyntilukujen alttarille.

Lehtien työntekijöiden arvomaailmat eroavat toisistaan ja siitä syntyy draamaa isolla D:llä. Sarja kertoo median viitekehyksessä moraalista, vallasta, luottamuksesta.

Yle Areenasta molemmat sarjat voi katsoa kokonaan, mutta sieltä löytyy muutakin mielenkiintoista.

Nimittäin sarjassa Television tiiliskivet J.P. Pulkkinen keskustelee pitkän linjan toimittajan kanssa sarjan suhteesta todellisuuteen. Kannattaa kuunnella tämäkin.