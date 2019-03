Kolumni: Mikä on sun turvasarja? Ihminen tarvitsee tutun ja turvallisen tv-sarjan, jonka pariin voi aina palata

Ilta-Sanomien tv-lehden esimies Marja-Liisa Majasaari kirjoitti männä viikolla ”turvasarjoista”. Kyse oli siis siitä, että kun suoratoistopalvelut pullistelevat sisältöä niin, että joskus tulee ähky pelkästä selailusta, tarvitaan joku tuttu ja turvallinen tuotos, jonka pariin voi palata aina.

En ymmärrä, miten jollain ei muka ole turvasarjaa. Tai siis onko tällaisia ihmisiä? Itselläni turvasarjoja on useita ja olisi vielä enemmän, mutta osaa turvasarjaksi kelpaavista ei löydy mistään suoratoistopalveluista.

Frendit toimi tässä roolissa pitkään, mutta on menettänyt asemiaan. Sen paikan on ottanut toinen ysäriltä tuttu sitcom Frasier, josta on kuulemma tulossa uusia jaksoja. Ne eivät tietenkään kelpaa turvasarjaksi, koska ovat uusia. Eivätkä kelpaa senkään vuoksi, että Martin Cranea näytellyt John Mahoney kuoli reilu vuosi sitten. Ei sarjaa voi edes kuvitella ilman pappa-Cranea.

Star Trek - The Next Generation on myös turvasarjojen aatelia. Sitäkin huhutaan, että Sir Patrick Stewart palaisi vielä kapteeni Jean-Luc Picardin rooliin. Tälle nostan varovaisesti peukkua.

Erinomaisia vaihtoehtoja olisivat myös Yön kuumuudessa (se 1980-luvun versio), Vaarallinen tehtävä (niin ikään 1980-luvun versio) ja Keskiyön kutsu. Viimeksi mainittua löysin yhden tuotantokauden verran Youtubesta, mutta toivottaisin nämä kaikki kernaasti tervetulleeksi johonkin palveluun.

Jos joku perustaa pelkkiin turvasarjoihin keskittyvän striimauspalvelun, niin tilaan sen heti.