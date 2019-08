Kolumni: Minulla on sinua ikävä jo nyt, Rebecca Bunch

Veikkaan, että aika monella meistä on suosikkisarja, joka ei ole kovin kuuluisa tai menestynyt tai palkittu. Omani on Crazy Ex-Girlfriend, jota väitän kätketyksi helmeksi. Sarjaa on esitetty matalalla profiililla AVA- ja Sub-kanavien viikonlopuissa keskellä päivää. Meneillään on neljäs ja viimeinen kausi. Crazy Ex-Girlfriend löytyy myös Netflixistä.

Sarjan päähenkilö on juristi Rebecca Bunch ( Rachel Bloom), joka on joko erikoinen persoona, tai sitten hän kärsii mielenterveysongelmista. Sarjan alussa hän jätti hetken mielijohteesta menestyksekkään uran New Yorkissa ja muutti vanhan ihastuksensa perässä Kalifornian uneliaaseen West Covinaan.

Sarjan jippo on, että Rebecca katsoo maailmaa ja elämäänsä musikaalien kautta. Jokaisella kaudella nähdään 30–40 alkuperäisbiisiä, jotka esitetään eräänlaisina fantasiajaksoina. Tyylilaji vaihtelee, mutta tyylitaju on erehtymätön. Biisit ja tanssiesitykset ovat todella hauskoja ja kekseliäitä.

Romanttinen komedia ja musikaali, tiedän, mitä varsinkin miehet ajattelevat: ”akkainsarja, hyi”. Pääkohderyhmä on todellakin naiset, mutta jos olisin antanut sen haitata, olisin menettänyt paljon. Kyseessä sitä paitsi on paremminkin romanttisten komedioiden parodia.

Paitsi että sarja on riemastuttava, se on tehty hyvällä sydämellä. Päähenkilöä esittävä Rachel Bloom on myös sarjan toinen luoja. Hän on muodokas nainen, jonka vaatimuksesta näyttelijöiksi valittiin kaiken kokoisia.

Jos kerran sarja on näin hyvä, sen on täytynyt olla kova hitti, vai mitä? Ei ole ollut. Esimerkiksi kolmas kausi tehtiin alhaisimpien katsojalukujen perusteella koko tv-historiassa. Sarja huomattiin paremmin vasta suoratoistopalveluissa, ja siitä tuli kulttisuosikki.

Crazy Ex-Girlfriend näyttää hömpältä, vaan on todella viisasta tv-viihdettä. Ehkä juuri se on ollut menestyksen esteenä.