Kolumni: Netflix-sarja rikkoi ajan kahleet

Nykyaikaan sijoittuvia draamasarjoja on vaikea tehdä. Varsinkin mikäli päähenkilöt ovat teini-iässä tai nuoria aikuisia. Tämä johtuu sosiaalisesta mediasta ja internetistä, jotka ovat vallanneet arkemme. Ihmiset naama kiinni mobiililaitteissa ovat draamallisesti ja visuaalisesti tylsä juttu.

Netflixin draamakomediasarja Sex Education on löytänyt ongelmaan nerokkaan ratkaisun. Sarjan päähenkilö on seksuaaliterapeutin poika, joka ryhtyy high schoolinsa seksiguruksi, vaikka on itse neitsyt. Tämä ei nyt kuitenkaan ole oleellista.

Olin katsonut sarjaa muutaman jakson, kun tulin ajatelleeksi sen aikakautta ensimmäisen kerran. Kun nainen otti valokuvan vanhanaikaisella filmikameralla, tajusin, että nyt ei ollakaan nykyajassa. Ja saatetaan ollakin, en voi olla asiasta varma.

Sex Educationin suhde elettyyn vuosilukuun on yksinkertainen: siitä ei välitetä pätkääkään. Sen sijaan keskitytään hyvään huumoriin, mielenkiintoisiin ihmisiin sekä tarinoihin.

Sarjan vaatteet ja kampaukset voisivat olla varsin hyvin vuodelta 2019. Vuosilukua tai elettyä aikakautta ei mainita kertaakaan. Sarjassa ei tehdä tiettyyn aikakauteen sijoittuvia populaarikulttuuriviittauksia. Ihmiset eivät kuuntele tietyn aikakauden hittejä.

Sex Education keksi ajattomuuden. Soisin tavan yleistyvän. On ärsyttävää, kun vaikkapa 1980-luvulle sijoittuva draamasarja on enemmän kasaria kuin oikea 1980-luku oli koskaan.