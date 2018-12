Kolumni: Nice to see you again, Mister Grant!

Kaikki tietävät sen omituisen tunteen, mikä lyö nuijalla luokkakokouksessa 20-30 vuotta koulun lopettamisen jälkeen. Toverit ovat omituisesti rusinoituneet: heistä on tullut keski-ikäisiä setiä ja tätejä, joilla tukkaraja vetäytyy ja ylenpalttinen elämä näkyy vyötäröillä.

Minut samainen nuija mättäsi ällikällä, kun pistin telkkarin päälle ja rupesin katsomaan Hugh Grantin tähdittämään sarjaa A Very Englsih Scandal.

Sarja kertoo liberaalipuolueen entisestä johtajasta Jeremy Thorpesta. Hänellä oli 1960-luvulla salasuhde nuoren miehen Norman Scottin kanssa. Siihen aikaan homoseksuaalisuus oli Briteissä laitonta. Thorpen osassa loistaa Grant, tuo romanttisten komedioiden hulttiohurmuri vailla vertaa.

Mutta, onpa entinen suloposki vanhentunut. Kurttuja naamasta löytyy vaikka muille jakaa, ja näyttää tuo käveleminenkin vaivalloiselta. Onkohan Grant käynyt jo polvi- tai lonkkaleikkauksessa? Vai onko tuo vain taitavaa metodinäyttelemistä?

Nopean tsekkaamisen jälkeen (Wikipedia, anteeksi vain) selviää, että Grantin ei välttämättä tarvitse näytellä. Hän on syntynyt vuonna 1960 eli arvokkaita vuosirenkaita on kertynyt 58 . Että lähellä eläkeikää huidellaan Lontoon huudeillakin.

Nice to see you again, Sir Grant, kaikkien aikojen ihanin änkyttävä pehmoilija. Loppujen lopuksi elämä on oikeudenmukainen kokemus. Kauneinkin ihminen vanhenee samassa tahdissa kuin me muut, eikä kuolema säästä ketään henkilökohtaiselta kontaktilta.

Ja se on demokraattista.